حسام حبيب يوجه أول اتهام رسمي لـ شيرين عبد الوهاب

وجه الفنان المصري حسام حبيب أول اتهام رسمي لزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن هاجمته فِيْ برنامج تلفزيوني قبل أيام ورفعت عدة قضايا ضده وضد والده.

تقدم المحامي جميل سعيد، محامي حسام حبيب، بشكوى إلَّى النائب العام حمادة الصاوي ضد شيرين، متهماً إياها بـ “إهانة وسب” موكلتها.

وقال المحامي فِيْ بيانه إن الممثلة المصرية اتهمت موكلها بالسرقة وسبه وألقاه على الهُواء مباشرة على مرأى من المواطنين، مستشهدا بنص ما قيل فِيْ تصريحات متلفزة.

وأوضح أن موكله تعرض أيضًا للتشهِيْر والتهديد علنًا، مما أدى إلَّى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان المصري.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تقدمت بشكوى ضد حسام حبيب قبل أيام، كشفت خلالها أنها سمحت لزوجها السابق بشراء سيارة لها. لاستخدامها شخصيًا، وأنه اتفق مع مكتب السيارات على شرائها بمبلغ 3 ملايين و 250 ألف جنيه مصري.

وذكر التقرير أن “شيرين تفاجأت بعد سحب كامل المبلغ من حسابها فِيْ البنك الأهلي عبر صالة عرض السيارات، بأن السيارة التي اشتراها حبيب تم تسجيلها ونقل تفاصيلها إلَّى اسمها الذي يحمل الرقم” LQ “فِيْ وحدة العبور بمصر الجديدة “.

وذكر التقرير أيضًا أنه عَنّْدما علمت شيرين بذلك، قال لها حسام “إنهما واحد، ووافقوا على دفع ثمن السيارة من أموالهم الخاصة”. ، أو دفعها، لكنه رفض وتأخر، ولم يدفع قيمة السيارة، على حد قولها.

وطالبت شيرين عبد الوهاب، فِيْ بيانها، بمنع قيادة السيارة فِيْ وحدة الترانزيت، لحين انتهاء التحقيقات.

وروت صاحبة أغنية “آه يا ​​ليل” فِيْ اتصال هاتفِيْ لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أزماتها مع حسام حبيب لأول مرة منذ إعلان انفصالهما فِيْ نهاية العام الماضي. العام الماضي.

قالت الفنانة المصرية إنها كذبت على الجمهُور ؛ وفِيْ محاولة للتخلص منه، أضاف “أريد أن أعتذر لربنا ؛ لأنني كذبت على الناس كثيرا، وحاولت أن أجعل أجمل صورة لحسام حبيب، ولم أحب أن أكذب، وكنت أجمل صورته، لكن حتى ينخدع ويريح، وسيارسيتي . كانت باسمه وقد سُرقت بينما كنا على الشاطئ الشمالي.