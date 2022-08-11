حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأهلي والمصري ويوجه رسالة لرئيس الوزراء

اعتدى حسام حسن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيد، على حكم مباراة فريقه ضد الأهلي.

وتغلب الأهلي على نظيره المصري، البورسعيدي، بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة 30.

وقال حسام حسن بعاطفة في تصريحات متلفزة “بعد الخسارة أمام الأهلي هددني الحكم المساعد وقال لن أتركك وسأسقط لك كرة”.

وأضاف “خدمت كرة القدم المصرية كثيرًا، وأوجه كلامي إلى رئيس الوزراء، لأن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واتحاد الكرة لن يرد على كلامي”.

وتابع “مبروك للأهلي فهي ليست لعبة. لم أرغب في قيادة الفريق أو أي شيء لكنهم هددوني في الملعب وأريد حقي”.

وقال خالد الغندور في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك “تعلن لجنة متابعة وتقييم بطولة الدوري العام بالهيئة الوطنية للإعلام، عن إحالة فريق كل من الأهلي والمصري للبحث”.

وأضاف “قررت الهيئة الوطنية للإعلام نقل فريق الإخراج والتصوير في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي إلى الأمور القانونية، حتى لا يعود مقطع هدف المصري المثير للجدل.

وألغى أسلوب الفأرة في مباراة الأهلي والمصري هدفا لنادي البورسعيدي سجله أحمد آل الشيخ على مرمى الأحمر.

وأحرز آل الشيخ الهدف في الدقيقة 85 لكن الحكم المساعد أشار إلى حدوث خطأ من قبل المصري وقرر إلغائه، فاعتراض لاعبو المصري.

فيما لم يرد مدير المباراة تسديدة المرمى غير المسموح بها لفريق المصري.