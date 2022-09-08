حسام عيد يتحدث عَنّْ مشاركته بـ”حواري الخير”.. وعلاقته بشقيقته جيانا

قال الفنان السوري حسام عيد، إن ضعف الفنان يجب أن يؤثر فِيْ كثير من حياته وتفاصيله اليومية، وهُو ما حدث مع الدراما السورية خلال السنوات الماضية ؛ ما هُو تأثير ذلك على الفنانين بشكل عام

أوضح عيد أنه بعيد الآن عَنّْ الدراما الجماعية لأسباب عديدة، على الرغم من أنه سبق له أن شارك فِيْ مسلسلات مختلفة، إلا أنه يشعر بقبول أكبر إذا كانت الأعمال تاريخية وليست معاصرة أو تجارية، حيث أصبحت جزءًا مما هُو عليه. . أنتجت اليوم.

وكشف عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “هُواري الخير” الذي يتم تصويره حاليا للمخرج زهِيْر غريبة ويتناول خمس مرات من القصص الدمشقية الممتعة التي تذكرنا بحكايات الأجداد.

وأضاف أنه يشارك فِيْ أكثر من خمس أعمال، وأهم ما يميز العمل هُو جو الحب الذي يتنفس، وهُو مختلف عَنّْ الأعمال الشامية الأخرى ؛ لأنها عبارة عَنّْ مجموعة من القصص التي تنتهِيْ فِيْ وقت قصير ولا يوجد إطالة أو ملل إلا مرح.

من ناحية أخرى، أوضح حسام عيد أن الفنان السوري أخذ حقه، لكن ظروف الحرب أثرت على جميع جوانب الحياة، وليس الفن فقط.

وعَنّْ قلة مشاركته الفنية ؛ وشدد عيد على اهتمامه بالاختيار أكثر من اهتمامه بالمشاركة، ومن بين شروطه لقبول الوظيفة سيناريو جيد وفريق جيد، وتأتي المكافأة المالية فِيْ النهاية.

وعَنّْ علاقته بشبكات التواصل الاجتماعي، قال إنها سيئة للغاية، ولا يحبها لأنها تضم ​​فضوليين، ويسيء إلَّى كثيرين.

وكشف أن علاقته بشقيقته الفنانة جيانا عيد جيدة جدا لكنهما منفصلان عَنّْ الفن ولكل منهما وجهة نظر مستقلة ورأي مختلف.