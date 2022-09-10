حسم الأمر.. هل يشارك الغنام فِيْ مباراة النصر وضمك

يستعد الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم لمواجهة داماك ظهر اليوم السبت على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ موقف سلطان الغنام ظهِيْر النصر الأيمن، من المشاركة فِيْ مباراة ضمك، بعد تعافِيْه من إصابة عضلة ضامة.

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فضل الطاقم الطبي لنادي النصر بالتنسيق مع المدرب رودي جارسيا إراحة سلطان الغنام وعدم المشاركة فِيْ مباراة ضمك. بسبب نقص الاستعداد البدني.

وأوصى الطاقم الطبي لفريق النصر بإعطاء الغنام مزيدًا من الوقت للتدريب والتقوية، ليكون جاهزًا بنسبة 100٪ للمشاركة فِيْ مباراة الباطن فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

تغيب سلطان الغنام عَنّْ مباراتي النصر ضد الوحدة والتعاون فِيْ الجولتين الأولى والثانية من مسابقة روشان الدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

بدأ النصر موسمه الجديد بفوزه على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام التعاون بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الباطن على استاد الباطن، الخميس المقبل، فِيْ مباراة الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، قبل توقف منافسات الدوري. والمنتخب السعودي مرتبط بدخوله معسكر استعداد قبل المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022 فِيْ نوفمبر المقبل.

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