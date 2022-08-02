حسم الجدل حول وجود شبهة جنائية فِيْ وفاة وائل الإبراشي

انتهت تحقيقات النيابة المصرية فِيْ وفاة الصحفِيْ وائل الإبراشي نتيجة تداعيات فِيْروس كورونا وتلف الرئة إلَّى استبعاد الاشتباه فِيْ جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة القانون المنظم. عيادة الفحص الطبي. وعدم وجود اشتباه جنائي فِيْه.

وأوضحت نقابة الأطباء فِيْ بيان أن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني لمكتب النائب العام، توجه للدكتور ميديكال بتهمة الإهمال ومخالفة القانون الذي ينظم البحث الطبي الإكلينيكي.

وشددت النيابة العامة المصرية على ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطبيب المتهم بمخالفة بروتوكول وزارة الصحة المتبع فِيْ علاج فِيْروس كورونا المستجد بالمنزل.

على مدار أكثر من ستة أشهر، أنهت النيابة التحقيق الكامل فِيْ البلاغ الذي قدمته أسرة الصحفِيْ الراحل وائل الإبراشي.

من جهته، شكر الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للوسيلة الإعلامية الراحلة وائل الإبراشي النيابة العامة والقضاء المصري، قائلاً فِيْ مداخلة هاتفِيْة عبر برنامج محلي “الحمد لله ولكل الذين كانوا واقفِيْن معي من أساتذتي وعظيم القضاء المصري، وأشفق على الدكتور الراحل وأقدم تعازيّ للعائلة، وصبر الله عليهم.

وأعرب الطبيب الذي عالج الصحفِيْ الراحل عَنّْ استيائه الشديد من تهم القتل العمد الموجهة إليه، قائلا “هل يصح أن يصل الأمر إلَّى تهم صريحة واتهام بالقتل العمد دون تحقيق وهل من الصواب تشويه سمعتي أمام العدالة” تحقيق

يشار إلَّى أن الصحفِيْ المصري، وائل الإبراشي، غادر عالمنا فِيْ يناير الماضي، بعد شهُور من إصابته بفِيْروس كورونا، وتعرضه لأزمة صحية منذ شهُور.

أثارت وفاة الصحفِيْ المتوفى جدلًا كبيرًا، بعد أن تحدثت عائلته عَنّْ “خطأ طبي” أدى إلَّى تدهُور صحته بعد دخوله المستشفى متأثرًا بإصابته بفِيْروس كورونا المستجد، الأمر الذي نفى من قبلهم. الأقارب. الأطباء

وأعلنت النيابة المصرية حينها عَنّْ فتح تحقيق عاجل فِيْ وفاة وائل الإبراشي، حيث أشارت فِيْ بيان إلَّى أن “زوجة الصحفِيْ الراحل قدمت التماسًا تقدمت فِيْه بشكوى لطبيب تسبب فِيْ الوفاة. من زوجها “.