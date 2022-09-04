حسم فنان المكياج المصري محمد أشوب الجدل الناشئ عَنّْ الخلاف بين الفنانتين أمل رمزي ومهاجة عبد الرحمن، حول شخصية زوجة الفنان الراحل أحمد زكي فِيْ فِيْلم “البية البواب”. .

وصرح محمد أشوب فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” أنه لم يسمع بترشيح أمل رمزي لهذا الدور وتم استبعادها، مشيرًا إلَّى عدم صحة ما يحدث بشأن ترشيح سوسن بدر .. لهذا الدور أيضًا، و وأكد أن الأمور لا تستحق كل هذا الجدل.

أكد محمد أشوب، أن ما يتذكره من هذا الفِيْلم الذي صدر عام 1987، كصديق شخصي للفنان أحمد زكي، أن الدور المطلوب فِيْ ذلك الوقت هُو وجوب تمثيل فنان ذو بشرة داكنة. لتلعب دور زوجة البواب، مضيفة أن مهجة عبد الرحمن ليست بطلة الفِيْلم، لكنها لعبت دورًا مساندًا.

بعد محمد أشوب، أصبحت الممثلة المصرية صفِيْة العمري بطلة الفِيْلم أمام أحمد زكي، ومن قام بأي دور بعد ذلك هم الأشخاص الذين ظهروا فِيْ الأدوار المساندة.

وتابع “لم أسمع قط أن أمل رمزي كانت مرشحة. هذا دور احتجنا فِيْه لامرأة داكنة الشعر على غرار أحمد زكي، وهُو ما حدث عَنّْدما تم تمثيل مهجة عبد الرحمن فِيْ الدور “.

استياء مهجة عبد الرحمن

نفت الفنانة مهجة عبد الرحمن، تصريحات الفنانة أمل رمزي حول سبب صب محجة واستبعادها.

وفِيْ تدوينة على صفحته على فِيْسبوك، عبر محجا عَنّْ استيائه من هذه التصريحات قائلاً “أيها الطيبون، أود أن أشرح لكَمْ، وأقسم بالله العلي العظيم أني لم أسمع بهذا الأمر. الترشيح إطلاقا لأني كنت أصور معها منذ ثلاثة أشهر كاملة، مقابلة تلفزيونية لم تذكر ذلك، وهِيْ صديقة شخصية للفنان أحمد زكي والفنانة الجميلة ميرفت أمين.

وعلقت مهجة عبد الرحمن بقولها “قيل لي فِيْ اليوم السابق أنهم ثلاث نجمات جميلات وأن أصدقائي فقط هم من تم ترشيحهم للأستاذ أحمد زكي وهم الفنانة فريدة سيف النصر والفنانة سوسن بدر والفنانة سلوى عثمان، لأنهم تبدو شرقية وجميلة ولكن احمد زكي رحمه الله قال لهم انه يريد الشخصية “قريبة من شكله وهذا كل ما حدث والله ما اقول شهِيْد والله كفى”. بالنسبة لي، وهُو أفضل وكيل فِيْ كل من عاد ليجيب سيرتنا الذاتية بالكذب والافتراء، ويرحم من على الأرض، ويرحمك من فِيْ السماء “.

أمل رمزي تكشف سبب طردها من “البي البواب”

وقالت الفنانة أمل رمزي فِيْ تصريحات تليفزيونية إن الفنان أحمد زكي أخبرها أن سبب استبعادها من لعب دور زوجته فِيْ الفِيْلم هُو أنها جميلة. وكان من المقرر أن يلقي الدور قبل أن يعتذر الفنان عادل إمام عَنّْ الوظيفة.

وأوضح رمزي أن الفنان أحمد زكي قال له “أنت وصفِيْ بنفس الطريقة، لا أستطيع مساعدتك، وأريد ممثلة سوداء على نفس الطريقة مثلي، ولدينا أطفال زيتون أسود”، مشيرًا إلَّى أنه طلبت منها الظهُور كضيف شرف فِيْ فِيْلم “البية البواب” بنفس المبلغ فوافقت.