حسم جدل ملكية أغنية “غاب الفرح” بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب

حسم الشاعر الغنائي إبراهِيْم شتا الجدل الدائر حول أغنية “غاب الفرح”، التي أعلنتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فور صدورها، فقرر طلاقه الفنان حسام حبيب مقاضاتها لكونها ملكه، بحسب تصريحاته. .

وقال إبراهِيْم شتا لـ “العرب اليوم” “أغنية غاب الفرح قدمت تنازلات رسمية باسم حسام حبيب، وتم تسجيلها بالفعل فِيْ ألبومها الجديد بصوتها.

أغنية “غاب الفرح” من كلمات إبراهِيْم شتا وألحان أحمد يوسف وتوزيع النابلسي، وكلماتها تقول “لا يمكن أن أفقد الفرح من بعده .. الدنيا أعطتني حاجة و ارجع انك اخذتني كأنني سلف والعالم يرفضه فلماذا تؤمن بي

وبدأت الأزمة عَنّْدما خرجت شيرين وهِيْ تغني مقطع فِيْديو من فِيْلم “غاب الفرح” استعدادًا لإطلاقه الوشيك، وأعلن حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، حيث أخبره فِيْ تصريحات صحفِيْة أنها ملكك، وهناك تنازل من قبل المؤلف والملحن نيابة عَنّْك، فِيْ رَابِطْة المؤلفِيْن والملحنين.

وأشار حبيب إلَّى أن شيرين عبد الوهاب استولت على عمل ليس ملكه وقام بنشره واستغلاله وترويجه، وأنه سيقدم شكوى ضدها أمام النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أغاني الألبوم التي بحوزته، كَمْا كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك حتى يحصل على حقوقه.

يشار إلَّى أن شيرين عبد الوهاب أحيت مؤخرًا حفل ختام الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج بتونس العاصمة، وحقق الحفل تفاعلًا واسعًا، واستقبله الجمهُور بتصفِيْق حاد وهتافات، فِيْما سقطت دموع الفرح. قائلا “أحبك، اشتقت لك، لقد ماتت وعادت حياتي إليك”.

أرادت شيرين أن تشكر طبيبها نبيل عبد المقصود استشاري السموم وعلاج الإدمان الذي ساعدها فِيْ أزمتها الصحية وقبلها بيده.

بينما ظهر حسام مؤخرًا فِيْ حفلات مختلفة بالساحل الشمالي مع أصدقائه، وبعد غياب طويل عَنّْ إحياء الحفلات، قدم أغنيته الشهِيْرة “سنعيش” استجابة لرغبة الجمهُور، أمام الفنان راغب. صعد علامة على المسرح لإحياء حفلته الموسيقية التي أقيمت مؤخرًا فِيْ الساحل الشمالي.