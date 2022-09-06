حسم مشاركة كنو مع الهلال أمام الزمالك.. “قرار رسمي يفاجئ النصر”

وتلقى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، رداً رسمياً قوياً ؛ حول مشروعية مشاركة النجم الدولي محمد كنو ضد الزمالك المصري فِيْ كأس سوبر لوسيل أم لا.

سيواجه الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن الزمالك، بطل مصر، مساء الجمعة المقبل، فِيْ منافسات كأس السوبر لوسيل، بالدوحة، قطر.

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قبل المباراة، كانت هناك تقارير متضاربة حول تورط كنو، الذي تم إيقافه لمدة “4 أشهر” ؛ فِيْ إطار تجديد عقده مع الزعيم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

* قرار مشاركة محمد كنو مع الهلال ضد الزمالك

وفِيْ هذا السياق، أعلنت مصادر، فِيْ تصريحات لصحيفة “الرياضية”، حصول نادي الهلال على موافقة رسمية على مشاركة النجم الدولي الكبير أمام الزمالك.

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وكشفت المصادر عَنّْ الموافقة على مشاركة محمد كانو. تأتي كَمْباراة “ودية دولية” لا تتعارض مع عقوبة اللاعب.

وتجدر الإشارة إلَّى أن العقوبة على كنو البالغ من العمر 28 سنة تنتهِيْ منتصف الشهر المقبل. فِيْ ذلك الوقت، يحق له أيضًا المشاركة فِيْ المباريات الرسمية.