حسن إش إش من يديرون نقابة الموسيقيين فِيْ مصر “ضفادع بشرية”

كشف الموسيقار والملحن المصري حسن عش، عضو مجلس المؤلفِيْن والملحنين، عَنّْ سبب مطالبته من الجهاز المركزي للمحاسبات بالتدخل الرسمي فِيْ شئون اتحاد المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يريد حسم شؤون الاتحاد. النقابة وما تركه هاني شاكر من الميزانية خاصة وان منصب النقيب شاغر منذ فترة.

وقال حسن عش، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إنه بحضور الجهاز المركزي للمحاسبات، سيتم محاسبة من ارتكب الإهمال وتسبب فِيْ إهدار المال العام داخل النقابة، خاصة أنه لم يتم عقد أي جمعية عمومية فِيْ النقابة. وجود الهِيْئة منذ عام 2008.

وشدد على أن نقابة الموسيقيين كأي نقابة يجب أن تخضع للمساءلة أسوة باتحاد المهن التمثيلية الذي يعقد جمعية عمومية فِيْ مارس من كل عام بحضور الجهاز، يجب أن يدافع عَنّْ حقوقه وحقوق أبنائه. إلَّى أموال الاتحاد التي يتقاضى منها راتبه.

وأشار الموسيقار المصري إلَّى أن من يدير النقابة ويتحكَمْ فِيْ شؤونها هم بعض العاملين وليس المجلس وهم «ضفادع بشرية». يجب على هاني شاكر أن يتبرأ من مسؤوليته، مستدلًا أن موظفًا أوقف طريق عضو المجلس حلمي عبد الباقى عَنّْدما تحدث عَنّْ بعض الأمور، وهدد بإلغائه، بالإضافة إلَّى أن مسؤولي النقابة موظفِيْن لا يستجيبون لقرار مجلس الأمن. الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف حسن عش أن عدم إبلاغ هاني شاكر اتحاد النقابات الفنية باستقالته ومطالبته بعقد جمعية عمومية وإنهاء علاقته بالنقابة سيضعه فِيْ قائمة المحاسبين لما يجري فِيْ البلاد. حتى أنه يعفِيْه من النقابة، لأنه منذ أن استلم النقابة فِيْ عام 2015 لم يعقد جمعية عمومية للميزانية.

وكان الموسيقار حسن عش قد تقدم بشكوى إلَّى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي ضد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لعدم عقدهم جمعية عمومية للأعضاء منذ عام 2007، حيث كتب نص أدناه من المراسلات التي أرسلتها عبر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك”. وجاء فِيْ البيان “المستشار هشام بك بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أطيب التحية والاحترام لشخصك الكريم، الاجتماع العام الأخير لاتحاد الموسيقيين، بحضور السلطة المركزية عام 2007 على مسرح”. باز وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ومنذ ذلك التاريخ لم يعقد الاجتماع السنوي لمناقشة الميزانيات “.

وبعد حسن عش فِيْ منصبه “بما أن أموال النقابة تعتبر أموالاً عامة، فإني أطالب الجهاز المركزي بالحضور والتدخل لتسليم واستلام كل ما يخص النقابة، وعرض جميع المخالفات المالية والإدارية على مدى هذه السنوات”. حتى تتمكن الجمعية العمومية من معرفة حقوقهم من موازين النقابة وفروعها، كنقابات مهنية تأسست من أجل حماية الأعضاء والرعاية والمعاشات حتى لا تكلف الدولة أعباء الحياة. “

وكان الفنان هاني شاكر قد قدم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية منذ عدة أيام بسبب عدم قدرته على الاستمرار فِيْ المنصب بسبب مشاكل خاصة بين قسم الإيقاع وعازف المهرجان حسن شاكوش الذي وصل إلَّى موقعه. أعلى نقطة. مستويات الأيام القليلة الماضية، ولم يتم بعد تحديد مقعد القبطان للفترة القادمة.