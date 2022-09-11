حسن الرداد يحمّس الجمهُور لفِيْلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”

أثار الفنان المصري حسن الرداد إعجاب متابعيه بفِيْلمه الجديد “عَنّْد نقطة السلاح”، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث سيتم عرضه فِيْ دور العرض يوم 3 نوفمبر 2022.

مقطورة لفِيْلم “At Gunpoint”

ونشر الرداد، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، البرومو الترويجي للفِيْلم، ظهر فِيْه وهُو يحمل مسدسًا بيده، ليوجهه إلَّى شخص ما كَمْا لو كان يدافع عَنّْ نفسه، وأرفقه بتعليق أثار إعجاب المتابعين وسألهم أيضًا سؤالاً.

وكتبت الفنانة المصرية بحثا عَنّْ الحَقيْقَة هل خالد يقرر القتل أم لا، استعد لمسلسل الإثارة والكوميديا ​​، تحت تهديد السلاح، فِيْ 3 نوفمبر فِيْ جميع المسارح.

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين التوفِيْق والنجاح الدائم لعمله، ومهنئه على الفِيْلم، ومنهم الفنانة أمينة المغربي، وأحمد عبدالله محمود، وميت سويدان، الذين علقوا “بالتوفِيْق والنجاح”.

كَمْا أبدى المعجبون تعليقاتهم، معربين عَنّْ إعجابهم بالترويج الترويجي وحماسهم الكبير لعرض ومشاهدة الفِيْلم، آملين أن يكون مستوى العمل الجديد هُو نفسه مستوى أعمالهم السابقة، كَمْا علق أحدهم، “مبروك! بانتظار الحلوة، لأننا عدنا إليك.”

وعلق آخر، واصفًا الرداد بالإبداع والبراعة فِيْ أدواره، وإضفاء نكهة خاصة على العمل “ليس من الطبيعي أن تكون مبدعًا، فأنا أحب أعمالك كثيرًا”.

وبينما تفاعل البعض مع سؤال الفنان حسن، أكد أحدهم أن البرومو يشير إلَّى أنه لن يرتكب أي جريمة قتل، وعلق قائلاً “أنزلت بندقيتك فورًا، نعَنّْي أن خالد مرح قرر القتل”، فِيْما اعتبر آخر أن الحماس والحركة التي يشهدها الفِيْلم ستدفعه لارتكاب جريمة قتل “أنا متحمس للفعل والإثارة، لذلك أنا متأكد من وقوع جريمة قتل”.

فِيْلم gunpoint

ويدور فِيْلم “At Gunpoint” حول دراما كوميدية تدور أحداثها حول رجل الأعمال “حسن الرداد” المتزوج من “شيرين رضا” الذي يقرر البحث عَنّْ صديقته السابقة “مي عمر” بمساعدة صديقته “. عمرو عبد الجليل “الذي يقرر الاقتراب منها والزواج منها وتحدث مفاجأة يوم زفافهما، وتتغير أحداث الفِيْلم بشكل كامل.

آخر أعمال حسن الرداد

يشار إلَّى أن آخر عمل للفنان حسن الرداد كان مسلسل “بابلو” من تأليف الكاتب حسن دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ودارت أحداثه فِيْ وسط اجتماعي شعبي.

المسلسل تناول قِصَّة “سيد حسن الملقب بابلو” وهُو رجل عصامي يساعد المحتاجين ويتمكن من كسب ثقة رجل الأعمال وحمايته ولكن ابنه لديه كراهِيْة شديدة تجاه بابلو، فِيْ زمن يتحد فِيْه قلب أخته بحب بابلو.

وكان الرداد قد كشف، خلال لقاء سابق مع “العرب اليوم”، عَنّْ موافقته على مسلسل “بابلو”، لأنه تجربة مختلفة، وعلى الفنان أن يجدد نفسه باستمرار، ولا يحبس نفسه فِيْ شخصية أو لون معين.

وقال أيضًا إنه عَنّْدما قرأ سيناريو “بابلو” أعجبه كثيرًا، لأن الشخصية لم تقدم من قبل وكانت تعاني من “أزمة” معينة.