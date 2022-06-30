حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده كنت رمزا للرجولة والجدعَنّْة

أحيا الممثل المصري حسن الرداد، زوج الممثلة إيمي سمير غانم، ذكرى رحيل والده، والتي تتزامن مع 18 عاما.

ووثق الرداد صورة لوالده ووالدته وعلق “الذكرى الثامنة عشرة لأفضل أب فِيْ العالم والدي العزيز نبيل الرداد”.

وأضافت الفنانة المصرية “يا لها من بلاء صعب عَنّْدما يفقد المرء ابنه بعد أن كبر أمامه، ودوب فِيْ بداية شبابه، أمر صعب لا يستطيع أي إنسان أن يتحمله، وشعور بالوحدة”. . بالنسبة لأولئك الذين ابتليهم الله بهذا البلاء الصعب، يا رب، لا أحد يمر بهذه الحالة.

وتابع فِيْ رسالته “يا أبي كنت رمز الذكورة والوداعة، وكنت من الناس الذين اختارهم الله لتلبية حاجات الناس، وموقفك الدائم والمتعدد فِيْ خدمة الضعيف والوجود. بجانب المحتاج ستدلي بشهادتك وإن شاء الله تكون فِيْ ميزان حسناتك. رحمك الله يا أبتاه. ادعوا لوالدي “.

تلقى حسن الرداد رسائل كثيرة من زملائه الفنانين يشيدون بوالده متمنيا أن يكون قبره روضة جنة الرياض.

قبل أشهر، احتفل الفنان حسن الرداد، بالذكرى الأولى لوفاة والدته فاديا الرداد، بمجموعة من الصور نشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق النجم المصري على الصور بكلمات حزينة، تشير إلَّى مدى تأثيره عَنّْد رحيله، وأنه لا يعتقد أنها غادرت رغم مرور الكثير من الوقت، مشيرة إلَّى أنه لم يغيب عَنّْ عينيه. .

كتب الرداد “الذكرى السنوية الأولى لوفاة قلبي وروحي … لا أصدق أنه مضى عام على وفاتك يا أمي. الوقت يمر وفِيْ نفس الوقت تشعر أنه بطيء للغاية. وكأن الثانية ستكون 100 عام “.

وأضاف “لن تغيب عَنّْ عيني لحظة، والأيام غريبة، قوية بدونك. يرحمك الله، وإن شاء الله فِيْ الجنة حبي”.

وتابع “بصراحة، لقد صدمت ولا أعرف كَيْفَ أكتب شيئًا. أشعر بالارتباك ولا أعرف كَيْفَ أخبرك أكثر من نفسي. يأتي اليوم الذي أراك فِيْه مرة أخرى، أحبك، لقد خلق قلبي ليحبك “.

وطلب الرداد من جمهُوره وداعميه الدعاء لوالدته قائلا “نرجو الدعاء للسيدة فاديا الرداد”.

يشار إلَّى أن الفنان حسن الرداد شارك فِيْ السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بابلو” الذي شارك فِيْه إلَّى جانب نجلاء بدر وأروى جودة ومصطفى فهمي وحلا فاخر ومحمود حجازي وسلوى عثمان ومحمد العمروسي. ومختلف الفنانين الآخرين، وتأليف حسن دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.