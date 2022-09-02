حسن الرداد يشوق الجمهُور لفلمه “تحت تهديد السلاح”.. ويعلن مَوعِد عرضه

اشتاق الفنان حسن الرداد لجمهُوره بنشر ملصق فِيْلم “At Gunpoint” الذي سيعرض فِيْ دور العرض يوم 3 نوفمبر 2022.

وظهر الرداد فِيْ هذا الملصق عاري الصدر ممسكًا بمسدس فِيْ يده، وكأنه مستعد للدفاع عَنّْ نفسه ضد أي هجوم قد يتعرض له.

وعلقت الفنانة المصرية على صورة البوستر قائلة “الملصق التشويقي لفِيْلم At Gunpoint تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج أحمد السبكي وبطولة مي عمر وشيرين رضا وعمرو. عبد الجليل وأحمد بدير وعباس أبو الحسن ومجموعة من النجوم الآخرين. يوم 11 مارس بجميع دور العرض فِيْ مصر وجميع الدول العربية.

وتدور أحداث الفِيْلم حول دراما كوميدية تدور حول رجل الأعمال (حسن الرداد) المتزوج من (شيرين رضا) الذي يقرر البحث عَنّْ صديقته السابقة (مي عمر) بمساعدة صديقه (عمرو عبد). ).). خليل)، الذي يقرر الاقتراب منها والزواج منها، وتحدث مفاجأة يوم زفافهما. أحداث الفِيْلم تتغير تماما.

وحظي هذا الملصق بقدر كبير من التفاعل، حيث هنأه عدد من النجوم، من بينهم شيكو، لقاء سويدان مي زكي وآخرين، متمنين له التوفِيْق فِيْ هذا الفِيْلم الذي ينتظره عدد كبير من معجبيه.

وعلق أحد المتابعين “حسن الرداد دائما صارم، ودائما حريص فِيْ اختيار الشخصيات التي يجسدها”.

وأضاف آخر “الثنائي مع مي عمر سيكون مميزًا، وهذا الفِيْلم يجب أن يتصدر قائمة الأفلام الأكثر ربحًا فِيْ السينما المصرية”.

يشار إلَّى أن حسن الرداد خاص بشهر رمضان 2022 يمر عبر مسلسل “بابلو”، من تأليف الكاتب حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة نجلاء بدر، وأروى جودة، ومصطفى فهمي، وسوسن بدر، صلاح عبدالله وسلوى عثمان ومحمد جمعة. رشوان توفِيْق وعمر الشناوي ودارت فعالياتهم فِيْ محيط اجتماعي شعبي.

وفِيْ سياق آخر، أحيا حسن الرداد الذكرى السابعة لرحيل الفنانة نور الشريف، التي أقرت فِيْ 11 أغسطس / آب.

ونشر الرداد صوراً جمعها مع الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلاً “أستاذي ومعلمي وحبيبي وأبي الروحي.