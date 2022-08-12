حسن الرداد ينشر صورتين برفقة نور الشريف.. ويوجه رسالة مؤثرة بذكرى وفاته

استذكر الفنان المصري حسن الرداد، الفنان الراحل نور الشريف بكلمات مؤثرة، قال فِيْها إنه تعلم منه دروسًا فِيْ الحياة والتمثيل، حيث وصفه بـ “الأب الروحي”، متمنيًا له الرحمة.

ونشر الرداد، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، صورة للراحل نور الشريف يقبّل يده، وأخرى ظهر فِيْها وهُو يقف بجانبه، وأرفق الصورة بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه. عَنّْد انفصالهما، حيث وصفه فِيْ البداية بأنه “المعلم والمعلم والأب الروحي”، الذي مهما تحدث، لا يمنحه الحق فِيْ ذوقه الرفِيْع وأخلاقه ودعمه وكرمه وثقافته. .

كَمْا أكد أنه تعلم منه الكثير سواء قبل وفاته أو بعده، ومشاهدة أي برنامج حواري قديم للراحل نور الشريف، يجب على الرداد أن يأخذ منه درسًا جديدًا فِيْ التمثيل أو الحياة، متمنياً له الرحمة. ويكون من أهل الجنة.

وختم الفنان المصري تعليقه بقوله “فِيْ ذكرى رحيل المعلمة الكبيرة والنجمة نور الشريف، أتمنى قراءة سورة الفاتحة لروحه”.

وتلقى الرداد تعازي عدد كبير من الفنانين، حيث عبروا عَنّْ حزنهم لفقدان فنان مثله بينهم الفنانة دارين حداد، وتجمع سويدان، الذين علقوا “الله يسكن فِيْ حدائقه الشاسعة، يرحمهم”. له واغفر له “.

كَمْا تفاعل المتابعون مع التدوينة، طالبين الفنان الراحل الرحمة ودعوا الله أن يرزق أهل الفقيد الصبر والراحة.

توفِيْ الفنان نور الشريف عام 2015، بعد تدهُور صحته إثر إصابته بسرطان الرئة، ويعتبر من الفنانين الأكثر تكرارًا فِيْ تقديم الأعمال التاريخية والدينية، حيث ترك وراءه شخصيات ثرية ومهمة كانت أجسادها فِيْ الدراما المصرية.

خلال مسيرته الفنية، حقق نور الشريف شعبية لم يحظ بها نجم مثله، خاصة دوره فِيْ مسلسل 1996 “لن أعيش فِيْ جلباب أبي” مع النجمة عبلة كامل.

نور الشريف لها تاريخ سينمائي متميز، حيث لعبت دور البطولة فِيْ مئات الأفلام وحصدت عشرات الجوائز للعديد من الأفلام منها “الكرنك”، “التاريخ المصري”، “دائما حبيبي”، “العار”، “أهل القمة”. “، و اخرين.

وفِيْ حديث سابق مع نور الشريف قبل وفاته، أكد أنه يعتبر مسلسل “عمر بن عبد العزيز” من أهم أعمال حياته.

كان للشريف والفنانة بوسي أيضًا قِصَّة حب قوية، فتزوجا وأنجبا ابنتان “سارة ومي”، لكن هذه القِصَّة انتهت بتسوية طلاقهما عام 2006، لكنهما عادا قبل وفاته عام 2014.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل “بابلو” تأليف حسن دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.