حسن الشافعي يحتفل بعيد ميلاد زوجته اللبنانية.. ومتابعات شبه بعض

احتفل الموزع الموسيقي حسن الشافعي بعيد ميلاد زوجته اللبنانية زينة نطوت، وكان حريصًا على مشاركة هذه المناسبة السعيدة مع الجمهُور، حيث وثق صورة لم شملهما فِيْ ظهُور نادر على مواقع التواصل الإعلامي.

وعلق الشافعي على الصورة برسالة رومانسية قائلًا عيد ميلاد سعيد لزوجتي صديقي العزيز، أشكرك على إضافة لمسة لونية إلَّى حياتي، أحبك أكثر مما تستطيع الموسيقى التعبير عَنّْه … شكرًا. لكونك أنت.

رسائل من الجمهُور تهنئ زينة نطوت بعيد ميلادها، فِيْما علقت إحدى المتابعين بأنها تشبه حسن الشافعي قائلة “زوجتك تشبهك، فكرتها أختك”. إنهم يشبهُون بعضهم البعض “.

بينما كتب المؤيدون “كل الحياة، يا رب، ستُعاد إليك بالحب والسعادة والصحة … دائمًا الرفاهِيْة، سنفعلها ♥ ️”، و “كل عام، إنه جيد. و “إن شاء الله كلاهما أفضل من الآخر”.

تزوج حسن الشافعي زينة نطوت عام 2013 ورُزقا بابنتهما الأولى (نادين) فِيْ أواخر عام 2015، وأنجبا ابنة أخرى (علياء) عام 2022.

حضر حفل زفافه محمد حماقي، وأنغام، وأصالة، وشيرين، ونانسي عجرم، وأحلام، وهِيْفاء وهبي، وحسام حبيب، ورامي صبري، وأحمد فهمي، ورامي جمال، وتوما، وأمير تيماء، ومحمد عاطف.

وكانت زينة قد صرحت سابقًا أن والدة حسن الشافعي رفضت شراكتهما لأنها أرادت الزواج منه من ابن عمها، لكنها قبلت حبهما بعد ذلك، مشيرة إلَّى أن خطوبتهما استمرت 4 سنوات لقلقها.

La esposa libanesa agregó que se conocen tradicionalmente, ya que ella vive en Egipto desde hace muchos años, y su padre es un viejo amigo de su padre, y comentó “No me enamoré de él al principio, pero me convertí en cerca de él مع الوقت”.

يشار إلَّى أن الشافعي أظهر موهبته فِيْ التأليف والتوزيع معًا، وتعاون مع العديد من الفنانين المشهُورين، حيث تعاون على المشهد العربي مع عمرو دياب، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب، وعبدالمجيد عبد الله، وأصالة، ونانسي عجرم. وحسام حبيب وغيرهم.

يتميز أسلوبه الموسيقي بالحداثة، فضلاً عَنّْ احتوائه على أنماط مختلفة من الموسيقى العالمية.