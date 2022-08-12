حسن شاكوش أبحث عَنّْ عروس شبه أمي.. مش أرجع البيت ألاقيها بشرم مع أصحابها

علق فنان المهرجان حسن شاكوش على اتهامات جمهُوره بأنه يقلد مواطنه محمد رمضان فِيْ طريقة غنائه.

وأشاد شاكوش بالفنان محمد رمضان واصفا إياه بالنجم الكبير وحبه على المستوى الشخصي، لكن عمله الغنائي يختلف عما يفعله رمضان.

وأشار فِيْ تصريحات لـ “عرب وود” “كثير من الناس يقولون لي إنني أقلد محمد. أنا لا أشبهه ولا أشبهه، كلانا نرى بعضنا البعض بشكل مختلف، وجاذبيته فِيْ مكان واحد، و الكاريزما لدي فِيْ مكان واحد فقط … محمد وأنا أخوات بالطبع. “

وبشأن شريك حياتها فِيْ المستقبل، علقت الفنانة قائلة “أنا حاليًا فِيْ دور الفتاة الحلال، وأريد امرأة تكاد تكون أميّة”.

وانتقدت بعض الفتيات “الفتيات فِيْ الوقت الحالي، معظمهن لا يرقى إلَّى المستوى المطلوب. يقلن” طفل وأم “وأنا أراهم يوميًا فِيْ مقاطع فِيْديو على” تيك توك “. يطلبون 2000”. جنيه ليخرجه مع أصدقائه و 3000 جنيه ليخرجه للساحل الشمالي ”.

وتابع “أنا أبحث عَنّْ فتاة أحلامي. أريد لو سافرت 20 سنة للعمل سأجدها فِيْ منزلي وليس فِيْ الساحل الشمالي، الأمر تجاوز الحد وأصبح لا يطاق”. لا أريد أن تتركها زوجة للعمل ثم تعود لتجدها فِيْ شرم الشيخ مع أصحابها.

اعتذر حسن شاكوش لمبدعي أغنية “حاجة خفِيْة” للفنان محمد حماقي والملحن محمد مدين الذي استخدم لحنه فِيْ مهرجان “بنت الجيران” واتهم فِيْما بعد مدين بسرقة لحن أغنية تركية. لإثارة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شاكوش عبر حسابه على فِيْسبوك آمل أن أعتذر وأعتذر لأخي وصديقي الملحن العبقري ماديان. لقد أسيء فهمي، وأصبحت الحَقيْقَة واضحة لي أن لحن أغنية (الحاجة المختبية) التي ابتكرها، هِيْ فِيْ الواقع ليست ما يعتقده أحدنا “.

وأكد أنه اضطر إلَّى الخروج وإعادة الحقوق لأصحابها والاعتذار عما فعله بحقهم، خاصة أنه قال فِيْ تصريحات تلفزيونية عَنّْ تلك الأزمة “عَنّْدما قدمنا ​​أغنية” نينيا دي لوس فِيْسينوس “، اتهمنا البعض بسرقة لحن أغنية “حاجة خفِيْة” للنجم محمد حماقي، لذلك قررنا تقسيم البلد إلَّى نصفِيْن، ثالث لشركتي، وثالث لشركة حماقي، وثالث لي، والمفاجأة. هُو أن اللحن لأغنية تركية وليس أغنية الحاجة مخطابة “.