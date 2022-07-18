حسن شاكوش يعتذر بعد أزمة سرقة “حاجة مستخبية” كنت فاهم غلط

اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش لمبدعي أغنية “مستخبة” للمطرب محمد حماقي والملحن محمد مدين الذي استخدم لحنه فِيْ مهرجان “بنت الجيران”.

وكتب شاكوش عبر حسابه على فِيْسبوك آمل أن أعتذر وأعتذر لأخي وصديقي الملحن العبقري ماديان. لقد أسيء فهمي، وأصبحت الحَقيْقَة واضحة لي أن لحن أغنية (الحاجة المختبية) التي ابتكرها، هِيْ فِيْ الواقع ليست ما يعتقده أحدنا “.

وأكد أنه اضطر إلَّى الخروج وإعادة الحقوق لأصحابها والاعتذار عما فعله بحقهم، خاصة أنه قال فِيْ تصريحات تلفزيونية عَنّْ تلك الأزمة “عَنّْدما قدمنا ​​أغنية” La Niña de los Vecinos “بعض اتهمونا بسرقة لحن أغنية “الحاجة الخفِيْة” للنجم محمد حماقي، لذلك قررنا تقسيم البلاد إلَّى قسمين، وثلث لشركتي، وثلث لشركة حماقي، وثلث لي، والمفاجأة. هُو أن اللحن لأغنية تركية وليس أغنية الحاجة المختابية.

فِيْ سياق تصريحاته، تعرض شاكوش لموجة كبيرة من الانتقادات القاسية، مما دفعه فِيْ النهاية إلَّى الاعتذار عبر “فِيْسبوك”، للشاعر محمد عاطف، والملحن محمد مدين، والموزع أحمد إبراهِيْم، والفنان محمد حماقي. .

وعلق الملحن المصري محمد مدين على تصريحات شاكوش قائلاً “أخطأت فِيْ حقي عَنّْدما خطبت حسن شاكوش فِيْ المرة الأولى عَنّْدما سرق لحن الأغنية (حاجة خفِيْة) وأطلق أغنيته (بنت الجيران)، و ثم رفضت طرح الموضوع لأنه توسط هُو وعمر كَمْال مع الفنان محمد حماقي الذي طلب مني العفو عَنّْهم وعدم استكَمْال الإجراءات القانونية بحقهم، وعذرناهم لجهلهم بحقوق الملكية الفكرية. “

وأضاف فِيْ بيان صحفِيْ “لكن عَنّْدما يخرج أمام الناس بشكل عام ويتهمني بسرقة الأغنية التي سرقها مني، كان لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى يتعلم عدم اتهام الناس بالباطل. الحقوق واستخدمها ودفع رسوم حقوق النشر للعمل “.

وأكد مدين أنه لن يتسامح مع حقه وتوجه إلَّى موقع الفِيْديو العالمي “يوتيوب” لحظر تشغيل أغنية “بنت الجيران”.