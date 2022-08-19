حسن عبدالله تنسيق تام بين “المركزي” المصري والحكومة فِيْ الملفات المشتركة

قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مساء أمس الخميس، إنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع الحكومة فِيْ عدد من الملفات المشتركة، نقلاً عَنّْ بيان لمجلس الوزراء المصري.

أكد محافظ البنك المركزي بالإنابة، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهُورية، على رأس هذا المنصب، أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق الأهداف. خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية. هذه تحديات عالمية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري استمرار التنسيق الكامل معه بصفته القائم بالأعمال فِيْ عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفِيْز القطاع الخاص.

صندوق النقد الدولي

وفِيْ بيان منفصل، أعلن مجلس الوزراء المصري عَنّْ اجتماع آخر لرئيس مجلس الوزراء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والمدير التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، وبحثا عددا من القضايا. ملفات اقتصادية مهمة تضعها الحكومة على جدول أولوياتها فِيْ المرحلة الحالية. .

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفِيْر نادر سعد، إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع العالمي الراهن فِيْ ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات التي تواجهها دول على العالم أن يواجه هذا الظرف الدقيق.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول استعراض تطورات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلَّى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين من شأنه أن يتيح دعم الخطط الاقتصادية للدولة المصرية على المدى المتوسط. والمساهمة فِيْ الحد من الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلَّى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد، خلال الاجتماع، أن أولويات الدولة المصرية فِيْ المرحلة الحالية هِيْ الإسراع فِيْ اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد. وتقليل الآثار السلبية لهذه الظروف العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز الجهُود لتنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية والهِيْكلية اللازمة.

وتابع سعد تم التأكيد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها تواصل التعاون مع جميع الشركاء والمؤسسات الدولية، لضمان انسجام السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الهِيْئات صندوق النقد الدولي الذي يعمل معه. تتمتع السلطات المصرية بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.