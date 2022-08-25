حسين الجسمي يكَمْل عامه الـ43.. والنجوم يعايدونه

احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي، أمس الأربعاء 24 أغسطس، بعيد ميلاده، بتغريدة عبر حسابه على تويتر يعلن فِيْها عَنّْ عيد ميلاده الـ 44.

واكتفى الجسمي بكتابة تغريدة قال فِيْها “بحمد الله وكرم الله .. اليوم نبلغ من العمر 43 عامًا. بحبك وأمنياتك، تعانق السعادة قلوبنا وترتفع ضحكاتنا “.

وحظيت تغريدة المطرب الإماراتي باحتفال كبير من قبل متابعيه وزملائه فِيْ المركز، الذين حرصوا على تهنئته، والتي أعاد الجسمي نشرها عبر حسابه.

ومن بين المؤيدين، ظهر تعليق الفنانة السعودية أصيل أبو بكر، الذي أرسل له تغريدة كتب فِيْها “عام سعيد يا أخي العزيز. أتمنى لك 100 عام، يا رب، موفور الصحة والنجاح.

وبالمثل، كتبت المطربة الأردنية مكادي نحاس تغريدة موجهة لزميلها الإماراتي، “كل عام وأنتم بصحة ورضا وتألق … كل الحياة يارب”، فِيْما كتب الشاعر المصري تامر حسين “كل عام وأنتم بخير، بصحة جيدة، أمان. والنجاح.

الجدير بالذكر أن النجم حسين الجسمي كان قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعَنّْوان “فروكتوز”، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من رؤيته وألحانه، وهِيْ من قصائد الدكتور مانع سعيد. عتيبة.

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي فِيْ بداية مشواره الفني مع إخوانه فِيْ تأسيس فرقة موسيقية تسمى “فرقة الخليج”، وكان أول ظهُور له على الساحة الفنية عَنّْدما أطلق ألبومه الأول عام 2002. .

بعد ذلك، شارك الجسمي فِيْ أغاني المسلسل، ثم انضم إلَّى العديد من المهرجانات الموسيقية، منها مهرجان صلالة فِيْ سلطنة عمان، ومهرجان دبي، ومهرجان قطر، ومهرجان هلا فبراير فِيْ الكويت وغيرها.

وكان أول ظهُور رسمي للجسمي من خلال مهرجان “هلا فبراير” عام 2002 بعد إطلاق ألبومه الأول “قاصد”، حيث تنوعت الأسماء اللحنية، حيث تنقل بين علي كانو، وأصيل أبو بكر، وعلي منصور، وإبراهِيْم جمعة، فايز السعيد وشقيقه فهد الجسمي.

أصدر الجسمي عدة ألبومات بالإضافة إلَّى الأغاني الفردية. فِيْ عام 2015، حصل على وسام العويطة لرتبة قائد بمناسبة الذكرى 52 لميلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس فِيْ قصر مارشان بطنجة.