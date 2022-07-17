حسين السيد يفجر مفاجأة بخصوص رحيله عن الأهلي.. “مقدرش أحكيها”

طرح حسين السيد، لاعب في الفريق الأول لنادي بيراميدز لكرة القدم، مفاجأة بشأن رحيله عن صفوف الأهلي.

انتصر بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وقال حسين السيد في تصريحات متلفزة “لم أترك فريق الأهلي لأسباب فنية، لكنني غادرت بطريقة لم تحدث من قبل في تاريخ القلعة الحمراء”.

وتابع “ربنا أنعم علي بنادي عظيم مثل بيراميدز ونتمنى الفوز بالبطولة وما حدث لي في الأهلي ما لا أستطيع قوله”.

وتابع “أشكر فريقي وإدارة بيراميدز المحترمة، وسعينا جاهدين للفوز بالبطولة هذا الموسم”.

وختم “الفوز على الأهلي دفعة معنوية قوية للغاية للاعبين في مسابقة الدوري الممتاز، ونحن كلاعبين في فريق نريد تحقيق بطولة هذا الموسم”.

“لدي احتياجات قديمة عندي لم تحدث في تاريخ الأهلي، والله يرزقني حقي”. حسين السيد يتحدث لأول مرة عن كواليس رحيله عن الأهلي # كورتني😮🔥#مبارك – #TeNTV @لعبة كرة القدم pic.twitter.com/IanSxJKjpd

– TeN TV (TeNTVEG) 16 يوليو 2022

الزمالك يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في النسخة الأخيرة من نهائي كأس مصر، الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 54 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.