حسين الشمري رجل الاعمال السعودي السيرة الذاتية

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من هو حسين الشمري رجل اعمال سعودي

حسين الشمري رجل أعمال سعودي الجنسية. ولد ونشأ وترعرع في المملكة العربية السعودية. يقدر عمره في العقد الرابع من حياته. كان رجل الأعمال حسين مهتمًا بمجال الاستثمار في العقارات وبيع الأراضي. سافر إلى عدة دول عربية من أجل الاستثمار هناك، كان آخرها سفره إلى لبنان، لكن أثناء إقامته هناك، اختطفه طرف مجهول في لبنان. ولم تذكر المصادر السعودية أي معلومات شخصية عن هذا المخطوف أو أي تفاصيل عن مصيره حتى الآن.

سيرة حسين الشمري

الشمري من أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل حسين الشمري.

الاسم الانكليزي حسين الشمري.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة الحالي الرياض، العاصمة السعودية.

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر يحتمل أن يكون عمره في العقد الرابع من حياته.

الأصل سعودي.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال غير معروف.

اللغة الرسمية العربية.

اللغات الأخرى إجادة اللهجة السعودية واللغة الإنجليزية.

المهنة رجل أعمال ومستثمر عقاري.

حسين الشمري الى ماذا سيعود

تعود أصول الحسين الشمري إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً من قبيلة شمر، وهي إحدى القبائل العريقة والمعروفة في شبه الجزيرة العربية. ودول عربية أخرى. أما أحفاد هذه القبيلة فهي من قبيلة الطائي التي تعيش في مدينة حائل السعودية. انبثق من هذه العائلة العديد من الشخصيات ورجال الأعمال أشهرهم حسين الشمري.

حقيقة اختطاف حسين الشمري في لبنان

أصدر القضاء اللبناني تحقيقا شاملا في خطف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري، بفتح تحقيق في الواقعة صباح الاثنين 25 يوليو 2022 م، بعد أن استدرجت العصابة الشاب بحجة شراء قطعة أرض. ارض في منطقة البقاع التابعة لمدينة بعلبك اللبنانية. تحقق النيابة العامة وتجمع معلومات حول مكان اختطاف المواطن السعودي الذي اختطف ظهر الأحد. ورجحت النيابة العامة اللبنانية تواجد المواطن السعودي في حي الشراونة على الأطراف الغربية لمدينة بعلبك.

سبب اختطاف حسين الشمري في لبنان

ولم تذكر المصادر السعودية أو اللبنانية أي تفاصيل عن سبب اختطاف رجل الأعمال السعودي، لكن من خلال التحقيقات التي لا تزال جارية تبين أن العصابة استدرجت الشمري بحجة بيع عقار في المنطقة. دولة لبنان، لكنه اختطف لحظة وصوله إلى مطار رفيق الحريري، وبحسب مصادر الشرطة الدولية، فإن الخاطفين لم يطالبوا بعد بأي فدية، وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب رجل أعمال دون إعطاء أي تفاصيل حوله. له.

اختطف حسين الشمري في لبنان على تويتر

تعرض رجل الأعمال السعودي حسين الشمري لعملية اختطاف ممنهجة لحظة وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي. لم يصدر أي بيان في هذا الصدد.

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