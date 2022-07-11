حسين المنباوي قِصَّة “عمهم” لـ محمد إمام “لذيذة”.. ومسلسل أحمس لم يتوقف

كشف المخرج المصري حسين المنباوي، عَنّْ كواليس استعداداته لفِيْلم “العم” بطولة محمد إمام، والذي عرض فِيْ دور العرض تزامنا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال المنباوي خلال لقائه بـ “العرب اليوم” إن ما جذبه لفِيْلم “عمه” هُو اختلاف قصته التي لم يسبق له مثيل، واعتماد السيناريو على العديد من الشخصيات وليس على البطل الرئيسي.

وأضاف المخرج أن مشاهد العمل بين الأبطال كانت “مبهجة”، مشيرا إلَّى أن تصميم المعارك كان الأصعب خاصة مع الكوميديا.

كشف حسين المنباوي، عَنّْ تعليق مشروع مسلسل “أحمس” بطولة عمرو يوسف، قائلا إنه لم يتوقف ولا يزال مستمرا.

فِيْلم “Them’s Uncle” تدور أحداثه حول إطار من الحركة والكوميديا. تدور المسرحية حول قِصَّة سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي. عَنّْ طريق الصدفة، يتم نقلهم إلَّى مطبعة لتزوير النقود ويتعرضون للكثير من المتاعب.

المسرحية من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وشارك فِيْ بطولتها محمد إمام، وسيد رجب، ومحمد لطفِيْ، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وباسم سمرة. رياض الخولي احمد خالد صالح محمد ثروت مبروك شحات.

يشار إلَّى أن المخرج حسين المنباوي قدم، خلال الجولة الأخيرة من شهر رمضان، مسلسل “جزيرة غم” بطولة طارق لطفِيْ وأحمد أمين ومي عز الدين وتأليف عبد الرحيم كَمْال.

تدور أحداث المسلسل حول مستوطنة خلدون والغجر عيكا فِيْ جزيرة غمام، وهم يحاولون السيطرة على أهل الجزيرة، معتقدين أنها تحتوي على كنز وسر كبير لا يعرفه أحد، وهم يحاولون نشر نفوذه لتنفِيْذ خطته.