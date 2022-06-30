حسين حبيب علاقة حسام وشيرين مستحيل أن تعود كَمْا كانت

أكد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، أن العلاقة بين نجله وزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لا يمكن أن تعود إلَّى ما كانت عليه من قبل.

وقال حبيب الأب فِيْ تصريحات صحفِيْة، أمام احتمال عودة الماء إلَّى مساره بين ابنه وزوجته السابقة، “من المستحيل أن يعود إلَّى ما كان عليه”، مبينًا احترام حسام الكبير لها. وموقعها الفني.

وألمح إلَّى أن العودة بينهما يمكن أن تكون فِيْ إطار عمل فني، مثل عمل غنائي يجمعهم فقط، كَمْا أوردت صحيفة الوطن على حسين حبيب الذي سخر سابقًا من الإشاعة بأن الثنائي يعود إليه. بعضها البعض. آخر مع تعليق عبر حسابه على Facebook، قال فِيْه “لقد عادوا حقًا … ما قاله حدش لي.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات شيرين عبد الوهاب ردا على تقارير من زوجها السابق، الذي ادعى أنه استولى على أموالها و “رفع سلاحا” فِيْ وجهها، وهُو ما نفته بشكل قاطع.

وقالها عبر وظيفة الأستوري على إنستجرام، ردًا على سؤال من أحد متابعيه قال فِيْه “هل حسام صحيح ما يقوله الناس، خذ أموالك” “بصراحة الله على حق، حسام عمر لم يأخذ مني مالاً”.

وأضافت شيرين “علاوة على ذلك، لم يستفد مني ماليًا، بل على العكس، لم أعرف أبدًا ما (لأدخره) إلا عَنّْدما تزوجت حسام”، وتابعت “كان يحتفظ بمالي، وهذا صريح. .. لأن هذه ضرورة أن نسأل أمام ربنا .. هذه هِيْ الحَقيْقَة “.

وعَنّْ حَقيْقَة أن حسام رفع البندقية عليها، كَمْا ورد فِيْ سؤال لمتابع آخر، قالت شيرين بدهشة “بالطبع لا، ما هذا كَيْفَ يمكنك أن تقول ذلك وبموافقتك، هذه شهادة مطلوبة منك أمام ربنا “.

وسبق أن ترددت أنباء صحفِيْة عَنّْ تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغًا للشرطة قبل نحو شهر تتهم فِيْه حسام حبيب باقتحام منزلها وتهديدها بسلاح ناري، حيث تم القبض عليه، ثم طلبت السابقة الإفراج عَنّْه.

رغم أن الفنانة والممثلة المصرية أكدت فِيْ أكثر من مناسبة أن عودتها مع زوجها أمر غير وارد، إلا أنها لا تزال تحتفظ بصورة تجمعهما عبر حسابها على تطبيق إنستجرام الذي نشرته فِيْ 10 يوليو 2022. .