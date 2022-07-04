حسين عباس قلة تواجدي ليس بسبب شروطي.. و”الفرسان الثلاثة” ظُلم

أكد الفنان السوري حسين عباس، أن هناك كل ما يساهم فِيْ نجاح الدراما السورية، من أدباء ومخرجين وممثلين، لكن ما ينقصه شيء واحد فقط، وهُو الإنتاج الراسخ، وعلى مهنة التمثيل أن تنتهز فرصتها. . ولن يأخذها إلا بإنتاج قوي وتسويق جيد للأعمال.

وأضاف عباس، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن عدم حضوره فِيْ الدراما المشتركة ليس بسبب ظروفه الصعبة، بل لأنه لم يجد نفسه فِيْ أي من العروض التي تم تقديمها، وهُو يطمح. إلَّى الأفضل، وهُو غير مستعد للعب أي دور ما لم تعرض عليه شيئًا على المستوى الفني.

وعبر الفنان السوري عَنّْ سعادته بالصدى الإيجابية التي حققتها شخصيته فِيْ مسلسل “قصر أدهم”، حيث أوضح أنه لا ينوي الدخول فِيْ المعَنّْى الكوميدي لشخصية “أبو عمار”، لأنه أمر سخيف. شخصية ونموذج يمكن أن يقال باللهجة العامة “ابن زمانه” ويعرف كَيْفَ يستغل الفرص، والمفارقة أن الكوميديا ​​السوداء تثير الحزن أكثر من الضحك، والمشاهد التي كتبها الكاتب علي معين صالح كانت واقعية وقريبة من الناس، والمواقف بين الشخصية وضحاياه خلقت نوعًا من السخرية أو السخرية، مما خلق نوعًا من الفكاهة والضحك.

وبخصوص مشاركته فِيْ مسلسل “The Three Caballeros”، قال إنه لم يتلق أو يسمع أي صدى عَنّْ هذا العمل الذي كان غير عادل لوسائل الإعلام، وفِيْ جدول البرنامج كان الجمهُور ضعيفا، ونتيجة لذلك. مقدمته فِيْ وقت غير مناسب، لم يستطع رؤيتها أيضًا.