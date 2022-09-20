حسين فهمي يحذر النجوم من لا يلتزم بملابس مهرجان القاهرة يقعد فِيْ بيته

وضع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي شروطا خاصة بالنجوم الذين سيشاركون فِيْ الدورة الـ 44 التي ستبدأ فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر الجاري.

وقال فهمي إن مهرجان القاهرة عالمي وسيحظى بمتابعة واسعة، لذلك يجب على الفنانين فِيْ مصر الالتزام بارتداء الملابس الرسمية حتى يكون الظهُور مناسبًا أمام الجمهُور.

وأضاف أن من لا يلتزم بالملابس المخصصة للمهرجان فِيْ دورته الجديدة لا يجب أن يشارك، وعلق “من لا يحب أن يقول إنه غير مغلي .. باختصار هناك كثير من الناس. الذين لم يكونوا متجهِيْن فِيْ الأصل، وهذا هُو اللباس الذي سيلتزم به، من فضلك. يشرفنا من لا يريد شيئاً “يجلس فِيْ بيته ويبتهج بنا”.

من المحرج استقبال الأجانب ذوي المظهر السيئ

وزعم الفنان المصري أنه رأى الجميع يرتدون ما يريدون دون التقيد بالقواعد المتبعة، وهذا يعكس صورة غير احترافِيْة للمهرجان.

وأشار إلَّى أنه من العار استقبال ضيوف أجانب، بمظهر رديء، لكن يشترط لبس جيد، بالنسبة للفنانين، بعد أن وجد أن جميع المقابلات الصحفِيْة والتلفزيونية تركز بشكل كبير على الملابس والفساتين والاكسسوارات.

وأضاف حسين فهمي “إنه ضد كل من يرتدي ما يحب ارتداءه دون التقيد بالمعايير والأكواد الدولية، الأمر الذي تسبب فِيْ مشاكل خلال الفترة الماضية وأصبح سخيفًا إلَّى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي”، موضحًا أن “من حقهم تطبيق النظام”. وحق الضيوف “. اقبله، ومن لا يقبل بالحق فِيْ عدم الحضور، فالنظام ليس لديه مشكلة “.

وأشار حسين فهمي إلَّى أن هذا الأمر لن يتكرر ولن يكثر الحديث عَنّْ تصميم الفستان، خاصة وأن المهرجان مجرد سينمائي، ولا بد من الحديث بإسهاب عَنّْ السينما والأعمال الفنية والأفلام التي مشاركة. مهرجان جميع الدول سواء فِيْ مصر وخارجها.

من جهته عبر مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أندرو محسن عَنّْ سعادته البالغة بحضوره الدورة الـ 44 للمهرجان، مشيرا إلَّى أنه سعيد لأنه يعمل مع الفنان حسين فهمي، حيث قال لديه خبرة جيدة فِيْ إدارة المهرجان.

وأوضح أن لديه طموح كبير للغاية وسيعمل على إضافة لمسة جديدة للمهرجان، وبالنسبة لأمير رمسيس لديه خلفِيْة فِيْ إدارة المهرجان ويسعده شخصياً بالعمل معه.