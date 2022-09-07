حسين كسيرة وائل كفوري يرفض إحياء الحفلات بلبنان.. وكاظم الساهر راعى الأوضاع

قال مشغل الحفلات فِيْ لبنان، حسين كسييرة، إن الفنان كاظم الساهر راعى فِيْ حفله الأخير فِيْ لبنان الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وعلق “بدا هذا واضحًا من خلال اختياره للمكان والأسعار. تحول حفلهم الموسيقي إلَّى مهرجان كبير “.

وأضاف كسيرة أن أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر الأخير تراوحت بين 80 و 200 دولار لكل بطاقة، مما يشير إلَّى مراعاة الظروف الاقتصادية، خاصة بعد تذبذب أسعار تذاكر الحفل، بين ألف وثلاثة آلاف دولار.

وأوضح “النجوم العرب يحبون الاحتفال فِيْ لبنان، وهذا ما يدفعهم إلَّى خفض رواتبهم إلَّى النصف”.

وكشفت المروجة للحفلة أنها على تواصل حاليا مع الفنانة روبي التي أعربت عَنّْ استعدادها الكامل للقاء جمهُورها اللبناني، وعلقت “هناك مساع لتخفِيْض راتبها لتكون حاضرة بين جمهُورها فِيْ لبنان”.

أكد حسين كسيرة أن هناك عددًا من الفنانين اللبنانيين الذين يرفضون فكرة إحياء الحفلات فِيْ لبنان، الأمر الذي يجعلهم يبتعدون عَنّْ جمهُورهم “وائل كفوري له أسباب معينة، وهذا ما جعله يرفض إحياء الحفلات الموسيقية فِيْ لبنان”. حفلات فِيْ لبنان “. لبنان “.

فِيْ غضون ذلك، أشار مشغل الحفلات حسين كسيرا إلَّى أن طريقة تنظيم وإحياء الحفلات تغيرت مع مرور الأيام، حيث اعتمد الفنان فِيْ السابق على الحفلات التي نظمت فِيْ الأعياد والمهرجانات والحفلات الخاصة.