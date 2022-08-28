حصاد الجولة 1| الشباب والاتحاد فِيْ الصدارة.. ورقم قياسي للهلال

وانتهت الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، والتي شهدت فوز الشباب والاتحاد والهلال والنصر، بجولة خالية من البطولات.

وتغلب الهلال على نظيره الخليجي بهدفِيْن فِيْ بداية مشواره الدفاع عَنّْ لقبه، فِيْما انتصر الشباب على الباطن بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الاتحاد على العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، والنصر. انتصر على الوحدة بهدف نظيف.

وانتصر ضمك على نظيره الفِيْحاء (1-0) والطي على الاتفاق (2-1) والتعاون على الفاتح (2-0).

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طليعة الشباب والنقابة

وبفارق الأهداف، تصدر الشباب والاتحاد ترتيب الدوري السعودي، بعد الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط وبفارق 3 أهداف، فِيْما جاء الهلال ثالثًا، ثم التعاون رابعًا.

احصائيات الجولة الاولى

وانتهت الجولة الأولى بـ 8 انتصارات و 6 شباك نظيفة، وسجل 18 هدفا، و 10 لأجانب، و 8 أهداف للمحليين، بينما فِيْ الجولة الثانية لم تكن هناك ركلة جزاء ولا هدف، وتم إصدار 22 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب. . خلال الجولة.

أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري بعد الجولة الأولى

وشهدت الجولة 18 هدفا سجلها 18 لاعبا فِيْ مختلف أندية دوري الروشان السعودي.

فِيْ سباق “صناع الهدف”، تصدّر مهاجم الشباب آرون بوبيندزا الترتيب من خلال صنع هدفِيْن فِيْ ليلة فوز الشباب 3-0 على الباطن.

أحداث مميزة فِيْ الجولة الأولى

وكانت أبرز أحداث الجولة الأولى من الدوري السعودي “2022-2023” على النحو التالي

شهدت الجولة الأولى 8 انتصارات فِيْ 8 مباريات و 6 شباك نظيفة.

حقق الشباب أكبر انتصار فِيْ أول مباراة لهم فِيْ الدوري الاحترافِيْ منذ موسم 2012-2013.

واصل الهلال مسيرته دون أي هزيمة فِيْ المباريات الأولى فِيْ تاريخ الدوري المحترف، حيث حقق 14 فوزًا وتعادلًا فِيْ 15 نسخة.

وخسرت المنتخبات الصاعدة (الخليج، العدالة، الوحدة) فِيْ أولى مبارياتها فِيْ دوري المحترفِيْن.

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