حصاد الجولة 2| صدارة الشباب والهلال.. والنصر يعيد سيناريو 2022

وانتهت الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” والتي شهدت فوز الشباب والهلال وتعادل الاتحاد وخسارة النصر.

وسجل الشباب انتصارا كبيرا على مضيفه أبها بأربعة أهداف، وهزم الهلال حامل اللقب فريقه الفِيْحاء بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْما تعادل الاتحاد سلبا مع الاتفاق والنصر. تلقى الخسارة أمام التعاون بهدف نظيف فِيْ بريدة.

وفاز الفاتح على نظيره الباطن بنتيجة 5-0، فِيْما انتصر الرائد على الوحدة (1-0)، وفاز الطائي على العدالة (1-0)، وفاز الدمك على الخليج. (2-1).

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الشباب والهلال فِيْ الرأس

5 فرق حققت العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثانية من المسابقات، حيث يتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” برصيد 6 نقاط بفارق هدف عَنّْ وصيف الهلال، فِيْما يتصدر نادي روشان. – جاء التعاون فِيْ المرتبة الثالثة ثم الطائي الرابع والضمك الخامس.

ويحتل الاتحاد وصيف النسخة الماضية المركز السادس برصيد 4 نقاط والنصر فِيْ المركز التاسع بثلاث نقاط.

فِيْ المقابل، سجلت 5 منتخبات الخسارة الثانية على التوالي فِيْ دوري روشان السعودي وهِيْ الوحدة والخليج والفِيْحاء والعدالة والبطين.

احصائيات الجولة الثانية

وانتهت الجولة الثانية بـ 7 انتصارات وتعادل واحد و 7 شباك نظيفة، وسجل 17 هدفا، 11 من الأجانب، و 5 من الأهالي، وهدف سجله عبد القادر بدران “ضمك” بالخطأ فِيْ مرماه ضد الخليج.

وسجل كريستيان جوانكا “الشباب” وأنتوليك “داماك” هدفِيْن من ركلتي جزاء. تم تسليم 36 بطاقة صفراء وبطاقتان حمراوان لمارتن كومبانيا “الباطن” ورينيه سانتوس “الرائد”.

أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري بعد الجولة الثانية

ويشترك فِيْ صدارة الهدافِيْن بعد الدور الثاني سانتي مينا وكارلوس هِيْرنانديز “الشباب” وموسى ماريغا وأوديون إيغالو “الهلال” وأنتوليش “داماك” ومراد باتنة “الفتح” بهدفِيْن.

مراد باتنا “الفاتح” يتصدر هدافِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، بعد أن سجل هدفِيْن فِيْ مرمى الباطن.

فِيْ سباق “Goal Makers”، يتصدر Aaron Pobindza، فريق الشباب، أكثر الفرق الصناعية برصيد هدفِيْن.

أبرز أحداث الجولة الثانية

وكانت أبرز أحداث الجولة الثانية من الدوري السعودي “2022-2023” على النحو التالي

الاتحاد والاتفاق يحققان السحب الأول فِيْ دوري روشان السعودي موسم 2022-2023

– خسر النصر أمام التعاون فِيْ الجولة الثانية للمرة الثانية فِيْ الدوري بعد موسم 2022-21 حيث خسر النصر بهدف نظيف فِيْ أكتوبر 2022.

– مراد باتنا أصبح “الفاتح” أول لاعب يسجل أكثر من هدف فِيْ مباراة فِيْ موسم 2022-2023.

حقق الهلال فوزه الأول على الفِيْحاء فِيْ دوري المحترفِيْن منذ فبراير 2022

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