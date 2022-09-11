حصاد الجولة 3|الشباب “المرعب” ينافس الهلال.. وعودة النصر والاتحاد

اختتمت الجولة الثالثة من مسابقة روشان الدوري السعودي “موسم 2022-2023″، والتي شهدت استمرار فوز الشباب والهلال وعودة الاتحاد والنصر إلَّى طريق الانتصارات.

وأحرز الشباب انتصارا كبيرا على الطائي بأربعة أهداف على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، وانتصر الهلال على مضيفه الفاتح بهدف نظيف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وحقق النصر فوزا ساحقا على داماك بنتيجة 2-1 على ملعب مرسول بارك، فِيْما تغلب الاتحاد على عقبة الرائد بهدف نظيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفاز الوحدة على أبها (1-0)، والاتفاق الباطن (3-0)، وتعادل الخليج والعدل بدون أهداف، والفِيْحاء مع التعاون (1-1).

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الدرجة الكاملة للشباب والهلال الأحمر

واستمر الشباب والهلال بالعلامة الكاملة فِيْ ختام منافسات الدور الثالث برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، وحافظوا على شباكهم نظيفة، فِيْما تفوق الشباب بفارق الأهداف، ليقود دوري روشان السعودي.

وجاء الاتحاد فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط بفارق هدف عَنّْ التعاون صاحب المركز الرابع فِيْما يتقاسمه ضمك “الخامس” والنصر “السادس”.، والتائي “السابع”.

وفِيْ منطقة الهبوط، يحتل العدالة المركز الرابع عشر وما قبل الأخير بنقطة واحدة، بينما يحتل الباطن أسفل التصنيف بدون نقاط.

احصائيات الجولة الثالثة

وشهدت الجولة الثالثة 6 انتصارات وتعادلين و 6 شباك نظيفة وسجل 15 هدفا. برصيد 10 أهداف للأجانب و 3 أهداف من المحليين وهدفِيْن عَنّْ طريق الخطأ، من سعد المتحدث باسم “أبها” تركي الظفِيْري “الباطن”.

3 أهداف سجلها من 3 ركلات جزاء، عَنّْ طريق آرون بوبيندزا وكريستيان جوانكا “الشباب” ويوسف نياكاتي “الوحدة”، تم إظهار 28 بطاقة صفراء، بينما لم يتم إصدار بطاقات حمراء.

أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري بعد الجولة الثالثة

صدارة الهدافِيْن بعد الجولة الثالثة يتقاسمها كارلوس هِيْرنانديز وكريستيان جوانكا “الشباب” برصيد 3 أهداف، فِيْما يتقاسم الوصيف بهدفِيْن آرون بوبيندزا وسانتي مينا “الشباب” ومراد باتنا “آل- فتح وإغالو وموسى ماريجا “الهلال”. و Antolish “عَنّْاقك”.

فِيْ سباق “Goal Makers”، شارك جيزلان كونان “النصر”، سانتي مينا وآرون بوبيندزا “الشباب” فِيْ الصدارة، بتمريرتين.

أما هداف الجولة الثالثة، كريستيان جوانكا، لاعب الأكاديمية، فهُو أفضل هدافِيْ اليوم برصيد هدفِيْن فِيْ مرمى الطائي.

أحداث مميزة فِيْ الجولة الثالثة

كانت أبرز أحداث الجولة الثالثة من الدوري السعودي “2022-2023” على النحو التالي

حافظ الشباب والهلال والاتحاد على شباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي فِيْ دوري المحترفِيْن.

– حقق الشباب 3 شباك نظيفة فِيْ أول 3 أشواط لأول مرة منذ نسخة 2014-2015

سجل كارلوس هِيْرنانديز الهدف الثالث فِيْ المباراة الثالثة على التوالي مع الشباب

– حقق الهلال 3 انتصارات على الشباك النظيفة فِيْ الجولات الثلاث الأولى لأول مرة فِيْ تاريخه فِيْ الدوري المحترف

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