حصاد الجولة 4| الشباب والهلال فِيْ الصدارة.. وحمد الله يسجل أخيرا

وانتهت الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، حيث واصل الشباب والهلال السباق على الصدارة بعلامات كاملة، حيث فاز النصر والاتحاد قبل المباراة الكلاسيكية.

وتغلب الشباب على مضيفهم العدلة بهدف نظيف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية فِيْما انتصر الهلال على الوحدة 3-صفر على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز.

واكتسح النصر مضيفه الباطن بأربعة أهداف نظيفة على ملعب نادي الباطن فِيْما تمكن الاتحاد من عبور الخليج بهدفِيْن نظيفِيْن بتوقيع الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وفاز الطائي على الفتح (1-0) والرائد الاتفاق (2-1)، فِيْما تعادل التعاون مع ضمك (1-1) وأبها مع الفِيْحاء (1-1). ).

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كرة القدم السعودية تشهد استراحة دولية لمسابقات دوري روشان السعودي. Como parte de la preparación de nuestra primera selección para viajar a la ciudad española de Alicante, para montar un campamento preparatorio entre el 17 y 27 de septiembre, los Verdes jugarán dos partidos de prueba contra Ecuador y Estados Unidos de América el 23 y 27 de أيلول؛ استعدادًا لمونديال قطر 2022 (انظر القائمة الخضراء).

قطار الشباب والهلال يسير بأقصى سرعة

وبنتيجة كاملة وشباك نظيفة، واصل الشباب والهلال مشوارهم فِيْ دوري روشان السعودي، بعد 4 مباريات، حيث يتصدر الشباب الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عَنّْ الهلال وصيف المركز الثاني.

واحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما جاء النصر فِيْ المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

فِيْ منطقة الهبوط، يحتل العدالة المركز الخامس عشر قبل الأخير بنقطة واحدة، بينما يحتل الباطن المركز الأخير بدون نقاط، علما أن العدالة والباطين هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يسجلا أي هدف. فِيْ الدوري حتى الجولة الرابعة.

احصائيات الجولة الرابعة

شهدت الجولة الرابعة 6 انتصارات وتعادلين و 5 شباك نظيفة وسجل 18 هدفا. مع 14 هدفا من الأجانب، 3 أهداف من السكان المحليين وخطأ من Antolich “تو أبرازو”.

وشهدت الجولة ركلة جزاء، قبل أن يبددها مراد باتنا “الفاتح” فِيْ مباراة الطائي، فِيْما صدرت 28 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة لحازم الزهراني “الخليج”.

أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري بعد الجولة الرابعة

يتصدر البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم الشباب قائمة هدافِيْ دوري روشان السعودي، بعد الجولة الرابعة برصيد 4 أهداف، فِيْما يتقاسم كريستيان جوانكا “الشباب” وموسى ماريغا وأوديون إيغالو “الهلال” المركز الثاني. بثلاثة أهداف

فِيْ سباق “Goal Makers”، يتصدر النجم الشاب آرون بوبيندزا الصدارة بثلاث تمريرات حاسمة.

أما هداف الجولة الرابعة، فكان عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، صاحب أعلى عدد من الأهداف فِيْ اليوم، برصيد هدفِيْن فِيْ مرمى الخليج.

أحداث مميزة فِيْ الجولة الرابعة

وكانت أبرز أحداث الجولة الرابعة من الدوري السعودي “2022-2023” على النحو التالي

عبدالله المعيوف أصبح “الهلال” حارس المرمى الذي حافظ على نظافة شباكه أكثر فِيْ تاريخ الدوري السعودي للمحترفِيْن (70 مباراة).

حقق الشباب 4 انتصارات فِيْ الجولات الأربع الأولى، للمرة الثالثة فِيْ تاريخ الدوري المحترف بعد موسمي 2012 و 2015.

عبد الرزاق حمدالله “الاتحاد” رفع رصيده إلَّى 91 هدفاً ويحتاج إلَّى 9 أهداف ليدخل إلَّى نادي المائة فِيْ دوري المحترفِيْن.

– حقق الرائد أول انتصار على الاتفاق فِيْ دوري المحترفِيْن منذ ديسمبر 2022.

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