حصاد القمح الأوكراني يترقب المجهُول.. عود كبريت أو السلام

يبدو أن قضية حصاد محصول القمح فِيْ أوكرانيا أصبحت قضية شائكة ومستعصية فِيْ ظل نقص الوقود وخطر القصف الروسي.

تنعكس هذه الأزمة بالطبع على جميع المزارعين، بمن فِيْهم المزارع سيرجي ليوبارسكي، الذي يقف فِيْ أحد حقول القمح الضخمة فِيْ جنوب شرق أوكرانيا، ويتساءل كَيْفَ سيتمكن من حصاد محاصيله، وفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس.

حصاد باهظ الثمن

يقول ليوبارسكي “يبدأ الحصاد عادة فِيْ 15 يوليو / تموز، لكن الديزل مكلف للغاية، إن وجد”.

حاصدته القديمة متوقفة فِيْ مزرعته فِيْ بلدة راي أولكساندريفكا، بالقرب من المواقع التي تسيطر عليها القوات الروسية على الجانب الآخر من التل، على بعد حوالي 30 كيلومترًا غرب لوغانسك.

يزرع Lyubarsky 170 هكتارًا من الأراضي، ينتج معظمها القمح، ولكن أيضًا الشعير وعباد الشمس، وكلها حبوب ارتفعت أسعارها فِيْ الأسواق العالمية، خاصة منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وهِيْ منتج رئيسي للقمح فِيْ العالم . لكنه اضطر إلَّى ترك 40 هكتارا بورقة بسبب الحرب.

فِيْ نهاية فبراير، يضيف المزارع “لم نتمكن من شراء بذور الذرة لأن الحرب بدأت”. استغرق وصول البذور المستوردة ما يصل إلَّى شهرين.

ويوضح أن الأرض غير المزروعة حاليًا “يستخدمها الجيش جزئيًا لتخزين المعدات العسكرية”، مشيرًا إلَّى تلة قريبة. يقول “انظروا، الجنود الروس هناك على بعد ثمانية كيلومترات”. أما بالنسبة للقمح، فالوقت ينفد.

يقول ليوبارسكي “يمكننا الانتظار حتى 10 أغسطس على أبعد تقدير، ولكن بعد ذلك التاريخ، ستذبل الحبوب وتسقط على الأرض”.

القلق من تصعيد الحرب

يعتقد مزارع آخر، هُو أناتولي مويسينكو من نفس البلدة، أن الأمور غير مؤكدة. على الرغم من أن لديه ما يكفِيْ من الديزل لحصاد قمحه، إلا أنه قلق بشأن تقدم القتال.

يقول “المشكلة هِيْ الحرب”. “هل يكون الحصاد ممكنا أم تسقط الصواريخ مرة أخرى” بينما كان الجنود الأوكرانيون يزيلون الرأس الحربي لصاروخ سقط على ما يبدو فِيْ حقله. ويضيف مبتسماً أن الحصاد “يشبه إلَّى حد ما لعب البوكر”.

فِيْ بلدة Reznikivka المجاورة، علم ياروسلاف كوخان أنه فقد بالفعل 40 هكتارًا من القمح. فِيْ العادة، يهتم ابنه بالحصاد، كَمْا يقول، لأن هذا المتقاعد البالغ من العمر 61 عامًا لم يعد يستخدم جرارًا أو حصادة.

لكن فِيْ عام 2014، ذهب ابنه للعيش فِيْ كراسنودار بجنوب روسيا، وهُو نفس العام الذي ضمت فِيْه موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا فِيْ أعقاب انتفاضة شعبية فِيْ كييف.

يروي كوتشان أن ابنه كان يأتي بالسيارة عدة مرات فِيْ السنة لزرع القمح والحشائش ثم حصاده.

لكنه أضاف هذا العام “كان من المقرر أن يأتي إلَّى أوكرانيا فِيْ 25 فبراير، وهُو عيد ميلاده، لكن الحرب اندلعت فِيْ اليوم السابق”. لذلك لم يأت. إذا حدث ذلك، فلن يتمكن من العودة إلَّى منزل عائلته فِيْ روسيا لأن الذكور الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا لا يمكنهم مغادرة البلاد بسبب التجنيد العسكري.

أمل السلام

يقول كوهان بحزن، وهُو ينظر إلَّى الحقل خلف منزله “أعتقد أن المباراة ستنجح”.

من جانبه، لا يزال ليوبارسكي يأمل فِيْ أن يتمكن من حصاد قمحه ويفكر فِيْ عباد الشمس المقرر حصاده فِيْ سبتمبر. “بحلول ذلك الوقت، أتمنى أن يكون السلام!”