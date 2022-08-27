حصاد زيارة ماكرون للجزائر.. الطاقة تتوج “الشراكة المتجددة”

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلَّى الجزائر إجماعا كبيرا بين البلدين لتعزيز التعاون فِيْ مجالات الطاقة والاقتصاد والابتكار.

غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، السبت 27 أغسطس 2022، بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.

5 اتفاقيات

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، خمس اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا، لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا.

تضمنت هذه الاتفاقيات

– اتفاقية شراكة وتعاون مع معهد باستير.

اتفاقية شراكة علمية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي فِيْ البلدين

– مذكرة نوايا بين وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين الفرنسية.

– إقامة شراكة جزائرية ـ فرنسية معززة فِيْ مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا الموقع من قبل الرئيسين الجزائري والفرنسي.

إعلان الجزائر

يذكر “إعلان الجزائر لتجديد الشراكة” رغبة البلدين فِيْ “فتح عهد جديد” واعتماد “نهج ملموس وبناء يركز على المشاريع المستقبلية والشباب”.

كَمْا أشار إلَّى أن “الشراكة المميزة الجديدة” أصبحت “مطلبًا يمليه تصاعد التقلبات وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية”.

وذكر أيضا أنه “يوفر إطارا لتطوير رؤية مشتركة ونهج تنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة (الأزمات العالمية والإقليمية، وتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والثورة الرقمية والصحة)”.

وقال تبون فِيْ المؤتمر الصحفِيْ المشترك، إن زيارة ماكرون للجزائر كانت ناجحة ومتميزة، مضيفا “اتفقنا على تشكيل لجنة المؤرخين التي سيتم تشكيلها قريبا، حيث ستدرس ملف الذاكرة بعيدا عَنّْ السياسة”.

وتابع “سنحرص على تنفِيْذ وتجسيد كل ما تم تحديده خلال الزيارة، حيث لدينا نفس القناعة بأن علاقتنا علاقة صداقة عميقة”.

التعاون فِيْ مجال الطاقة

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لأول مرة فِيْ التاريخ، التقينا أمس بالمصالح الأمنية لبلدينا وقررنا تعزيز التعاون فِيْ مجالات الطاقة والاقتصاد والابتكار”.

وأضاف “قررنا تعزيز التعاون فِيْ مجالات الشباب والرياضة والصناعة السينمائية. وخلال زيارتنا للجزائر تناولنا قضايا الأمن والحركة الشعبية بين بلدينا”.

وشدد ماكرون على أن “العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا متينة وقوية، داعيا إلَّى تعزيزها من خلال الحوار فِيْ كافة المجالات، بما فِيْ ذلك القضايا التي حالت دون تقدم البلدين”.

وتقرر خلال زيارة ماكرون تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين من أجل تسوية الخلافات ومواجهة الماضي “بشجاعة”، على حد تعبير الرئيس الفرنسي، و “يمكن تنصيبها فِيْ غضون 15 إلَّى 20 يومًا المقبلة”، بحسب ما أفاد. تبون الذي أوضح أن عمله قد يستغرق سنة قابلة للتمديد.

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، فِيْ اليوم الأخير من زيارة للجزائر استمرت ثلاثة أيام، كنيسة واستوديو فِيْ وهران حيث تم تسجيل بعض موسيقيي الراي المشهُورين، قبل أن يعود إلَّى عاصمة البلاد من أجل إقامة إحياء رسمي للثنائي. العلاقات بين البلدين.

وزار ماكرون قلعة وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات وهران المطلة على ميناء وخليج ثاني أكبر مدن الجزائر.

ثم انتقل إلَّى “ديسكو المغرب” حيث سجلت موسيقى الراي فِيْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قبل أن تنتشر فِيْ العالم بفضل مطربين مثل الشاب خالد.

وهناك شرب ماكرون كوبًا من الشاي أثناء حديثه مع صاحب المحل، صانع موسيقى الراي بوعلام بن حوا (68 عامًا)، الذي أخبره أنه “سيتم تسجيل مواهب جديدة قريبًا فِيْ الاستوديو”. ابتسم ماكرون وهُو يلاحظ شريطًا قديمًا بعَنّْوان “حزين دائمًا”.

استمر الاحتلال الفرنسي للجزائر لمدة 132 عامًا من عام 1830 حتى نالت الجزائر استقلالها عام 1962 بعد ثماني سنوات من الحرب.

شراكة الشباب

وفِيْ بيان له الجمعة، اعتبر ماكرون أن العلاقات مع الجزائر “لم تكن أبدا قِصَّة بسيطة، لكنها قِصَّة احترام وصداقة، ونريدها أن تظل على هذا النحو، وأجرؤ على القول إنها قِصَّة حب. ”

ولفت الى شراكة تحققت “فِيْ ظل الدفع” الذي قدمته الزيارة عبر اللقاءات العديدة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.

وأكد أنه سيعمل على “شراكة جديدة للشباب ومن خلالهم” تشمل قبول 8000 طالب جزائري إضافِيْ للدراسة فِيْ فرنسا، ليرتفع العدد الإجمالي للطلاب الجزائريين المقبولين سنويا إلَّى 38 ألف.

مشاكل التأشيرة

وقبل مغادرته العاصمة الجزائرية، التقى الرئيس الفرنسي برجال الأعمال وجمعيات الشباب الذين طرحوا عليه أسئلة حول مشاكل التأشيرات، وتراجع اللغة الفرنسية فِيْ الجزائر، والخلاف حول ملفات الذاكرة بين البلدين.

ودافع بقوة عَنّْ فكرة تسهِيْل حصول بعض فئات الجزائريين على التأشيرات الفرنسية من أجل المساهمة فِيْ ظهُور “جيل فرنسي جزائري جديد فِيْ الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها”.

بالإضافة إلَّى ملف الذاكرة الخاص بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، أدت مسألة التأشيرات إلَّى تدهُور العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر بنسبة 50٪.