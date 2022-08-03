حصرياً مواصفات سيارة اسكيب فورد فِيْس ليفت 2023 الجديدة بالتفصيل

ظهرت سيارة Ford Escape Face Lift 2023 مؤخرًا على أرضية الاختبار، وكشفت بعض المصادر من خلال الدعاية والتصوير أن الموديل الجديد For Escape ظهر بوضوح على الطرقات للاختبار بدون تمويه أي دون إخفاء السيارة بغطاء. . مما يشير إلى إمكانية طرح السيارة فِيْ الأسواق خلال هذا العام، لحسن الحظ ظهرت السيارة بكامل مظهرها الخارجي.

مواصفات 4 Escape Face Lift 2023 الجديدة

تتميز السيارة بتصميم بسيط ولكنه جذاب وساحر مثل

تصميمات المصابيح الأمامية والخلفِيْة نحيفة ومميزة، خاصة المصابيح الأمامية LED.

السيارة بها 6 شبابيك.

السيارة مرتفعة بعض الشيء وهِيْ بعيدة عن الأرض.

جنوط عجلات السيارة طويلة وقوية.

شواية أمامية جديدة الطراز.

غطاء السيارة جديد تمامًا أيضًا.

الجزء الخارجي للسيارة مزين.

يتم لصق شعار السيارة فِيْ منتصف الشبكة الأمامية وعلى صندوق السيارة فِيْ الخلف.

بدت السيارة بيضاء.

يوجد مسند أسفل الجذع.

السيارة لها أربعة أبواب.

الجسم مرفوع من الخلف ومنخفض من الأمام.

أما عن التصميم الداخلي للسيارة فلم يتم الكشف عنه بعد، ولكن من المتوقع أن يكون التصميم رائعًا ومميزًا كَمْا هُو معتاد فِيْ موديلات فورد إسكيب.

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سعر سيارة فورد إسكيب 2023 الجديدة

ولم يذكر المصدر أي معلومات عن سعر السيارة سواء كان سعر البداية أو السعر الفعلي الذي سيتم طرحه فِيْ السوق، وأن الشركة لم تعلن عن السيارة رسميًا بعد، فمن المرجح أن الشركة سيعلن عن مواصفاته. والتسعير عالميًا بمجرد اكتمال فترة الاختبار الميداني ونحن نبحث باستمرار عن أي تطورات جديدة تتعلق بـ FourScape الجديد.

ومن المتوقع أن تظهر السيارة رسمياً على الأرض فِيْ وقت لاحق من هذا العام، كَمْا يتضح من عرض السيارة للاختبار على الطريق دون تمويه أو رغبة الشركة فِيْ عدم الكشف عنها للجمهُور، ما يعني أنها تخطط لإطلاقها قريباً جداً فِيْ ماركة عالمية.

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