حصريًا طرح هاتف لينوفو Legion Y70 2022 الجديد فِيْ الأسواق قريبًا

- أعلنت شركة Lenovo عن هاتف Legion Y70 2022 مقدمًا ومواصفاته الرائعة التي تنافس جميع الموديلات الحديثة، وقد ظهر هاتف Lenovo Legion Y70 فِيْ بعض الدول الأجنبية والعربية، ومن المقرر أن يتوفر فِيْ جميع الأسواق العربية والعالمية يوم 13/8 / 2022، فتعرف معنا على مميزات وخصائص Lenovo الجديدة وتقنياتها الجديدة وسعرها فِيْ السوق.
ميزات Lenovo Legion Y70 2022
يتمتع الهاتف بالعديد من التقنيات الممتازة من أهمها جودة الكاميرا ودقة الصورة ومميزات أخرى كَمْا هُو موضح فِيْ السطور التالية
- يعمل الجهاز بمعالج أمريكي حديث “كوالكوم”، ومن نوعه Snapdragon 8 + Gen 1.
- تصل مساحة التخزين إلى 18 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.
- حجم الشاشة 6.67 بوصة ونوعها Amoled وجودتها Full HD Plus.
- يحتوي ظهر الهاتف على ثلاث كاميرات الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهِيْ مزودة بمثبت بصري من نوع OIS، وزاوية الكاميرا عرضية.
- 4K جودة التقاط الفِيْديو والصور.
- وزن الهاتف خفِيْف وتصميم الواجهة والخلفِيْة انيق ومميز.
- بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع وتستمر لفترة طويلة بعد شحنة واحدة. وذلك لأن حجم البطارية هُو 4880 مللي أمبير.
- يأتي الهاتف مع كابل الشحن الأصلي والضمان.
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مميزات هاتف Lenovo Legion Y70 2022
- حجم الشاشة كبير وهذا يمنحك مشاهدة جميلة للفِيْديوهات، وكذلك ظهُور الألعاب بجودة عالية والتكامل معها بشكل رائع.
- صوت الهاتف قوي وواضح للغاية.
- تصميم الكاميرا الخلفِيْة رائع، يأخذ الشكل الطولي مثل الهُواتف الحديثة الموجودة حاليا على الطريق.
- وهِيْ متوفرة بألوان مختلفة رائعة لتناسب مختلف الأذواق، ولكن اللون الأسود والفضي هُو الأكثر شعبية والأكثر طلبًا من قبل أصحاب الذوق الرفِيْع.
- جودة اللمس سريعة.
- يضم العديد من التطبيقات المهمة دون الحاجة إلى تنزيلها من المتاجر.
- يوفر لك العديد من طرق الأمان الداخلية لحماية هاتفك من التجسس عليه أو فتحه دون علمك.
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سعر Lenovo Legion Y70
حتى الآن لم يتم الإعلان عن السعر النهائي للموبايل فِيْ الأسواق، فما تم تقديمه من قبل كان مجرد سعر أولي للهاتف، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي خلال أيام قليلة، ومن المتوقع أن يبدأ خلال ألف. دولار.
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