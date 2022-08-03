حصريًا طرح هاتف لينوفو Legion Y70 2022 الجديد فِيْ الأسواق قريبًا

يتمتع الهاتف بالعديد من التقنيات الممتازة من أهمها جودة الكاميرا ودقة الصورة ومميزات أخرى كَمْا هُو موضح فِيْ السطور التالية

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سعر Lenovo Legion Y70

حتى الآن لم يتم الإعلان عن السعر النهائي للموبايل فِيْ الأسواق، فما تم تقديمه من قبل كان مجرد سعر أولي للهاتف، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي خلال أيام قليلة، ومن المتوقع أن يبدأ خلال ألف. دولار.

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