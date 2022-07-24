حصري الآن استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم اليوم الأحد نتيجة الصف الثامن التربية السودانية result.esudan.gov.sd

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم اليوم تعتبر المرحَلْة الأساسية بولاية الخرطوم هِيْ المرحَلْة الأساسية بين مراحَلْ النقل، لذلك تعتبر الامتحانات الأساسية للتحويل من المرحَلْة الأساسية إلى المرحَلْة الثانوية، لذلك فإن الامتحانات لهذه المرحَلْة استثنائية ومفصلة ايضا معتبرا انها السنة الاخيرة من المرحَلْة التأسيسية التي تنتهِيْ بالصف الثامن ثم تصبح المراحَلْ وهناك ثلاث مراحَلْ دراسية حسب السلم التربوي (30306) – (ابتدائي – متوسط ​​- ثانوي).

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم اليوم.

نتيجة الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم اليوم هِيْ تصحيح امتحانات الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم، بشرط إعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح وة، حيث بدأت الامتحانات فِيْ ( 22 مايو 2022 م)، وكانت نهاية الامتحانات الأساسية الشهر الماضي (30 مايو 2022 م).

تستعد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لإعلان نتائج الشهادة الأساسية (2022) خلال الشهر الحالي.

أعلن مدير المرحَلْة الأساسية بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم وهُو رئيس لجنة اعتماد نتائج امتحانات الشهادة بالمؤسسة محمد البشير، إفراغ الأعمال الرقابية.

ننتظر معكَمْ، فأنا على بعد دقائق قليلة من المؤتمر الصحفِيْ المرتقب، حتى نتائج الصف الثامن، نتائج شهادة التأسيس، وزارة التربية والتعليم السودانية، بعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ. دقيق جدا بحيث يكون لكل طالب الحق فِيْ حقه.

وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم

لهذا السبب أطلقت الوزارة موقعاً على الإنترنت يتيح للطلاب معرفة نتائجهم مجاناً.

يدخل الطالب وزارة التربية والتعليم السودان حيث تجد مربع لمعرفة النتيجة اما برقم المقعد والرقم الوطني.

حيث يبحث الطلاب عن الموقع أو رَابِطْه لكشف النتيجة

سيتم استخراج النتيجة الأساسية لعام 2022 بولاية الخرطوم عن طريق تسجيل رقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

استخراج نتائج الشهادة الأساسية أشارت صفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن مَوعِد إعلان نتائج الشهادة الأساسية 2022 سيكون السبت المقبل، الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، من خلال الاحتفال بمؤتمر كبير يحضره وزير التربية والتعليم ومجموعة من الإعلاميين والمدرسين، للموافقة النهائية على النتيجة، كَمْا سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الدولة، ومن ثم سيتم رفعها على موقع الوزارة.