“حصري” حجز مَوعِد تحديث بيانات للسوريين .. إليك الرَابِطْ وطريقة التسجيل الصحيحة على e-randevu.goc.gov.tr

حجز مَوعِد لتحديث بيانات 2022 للسوريينيبحث الكثير من المواطنين عن كيفِيْة حجز مَوعِد لتحديث بيانات السوريين، لكل من لديهم حماية مؤقتة أو من تم تصنيفهم تحت الحماية الدولية، بالإضافة إلى إمكانية تغيير أو تعديل هذا التاريخ من خلال خطوات مختلفة نوضحها فِيْ السطور التالية، وسنشرح أيضًا معرفة حجز La cita.

حجز مَوعِد لتحديث بيانات سوريا 2022

يهدف نظام تحديث البيانات للسوريين إلى تحديث البيانات التي حصلت عليها المديرية العامة للهجرة عنك وعن أسرتك أثناء تسجيلك الأول فِيْ نظام الهجرة التركي وتزويدك بأحدث المعلومات حول الخدمات والدعم الذي يقدمه نظام البيانات. . فِيْ تركيا منذ التسجيل الأول، قد تكون هناك بعض التغييرات فِيْ حياتك أو حياتك الأسرية، نظام تحديث البيانات لأنها قابلة للتغيير، بالإضافة إلى تحديد احتياجات السوريين وتلبية احتياجاتهم من حيث التعليم والتوظيف وتوزيع المساعدات والحصول على الخدمات الطبية.

أخيرًا، يجب تحديث البيانات حتى تتمكن تركيا من الاستمرار فِيْ استخدام المساعدات والخدمات التالية –

ليعيش

رعاية صحية

تجنيد

التعليم

دعم اجتماعي

وغيرها من المرافق

ما المستندات التي يجب علي تقديمها للمقابلة لتحديث البيانات

انسَ جميع المستندات الداعمة من تركيا وسوريا، بما فِيْ ذلك جوازات السفر وكتب العائلة وشهادات الزواج والشهادات الملكية ورخص القيادة والدبلومات وشهادات الطلاب وبطاقات التقارير المدرسية ووثائق التحقق من العنوان مثل اتفاقيات الإيجار وعدم إحضار فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو العنوان نموذج إقرار من من حددته.

إذا كنت أنت أو عائلتك من ذوي الاحتياجات الخاصة، فِيْرجى تذكر إحضار المستندات ذات الصلة مثل الشهادات الطبية أو شهادات الإعاقة من الأطباء / المستشفِيْات التركية أو السلطات السورية كلما أمكن ذلك.

رَابِطْ لتحديث البيانات كاملة 2022

إذا كنت ترغب فِيْ حجز تحديث للبيانات، فهناك ثلاث طرق للقيام بذلك، بما فِيْ ذلك ما يلي

يمكنك الاتصال بمكتب الهجرة فِيْ منطقتك.

يمكنك الحجز عبر الإنترنت على موقع الحكومة التركية

يمكنك إجراء الحجز عن طريق الاتصال بمركز الاتصال بمكتب الهجرة على 157.

معلومات مهمة حول نظام الاقتباس لتحديث البيانات السورية

قبل أن تبدأ عملية الحجز لتحديث بياناتك الخاصة بسوريا، عليك معرفة أهم التفاصيل ومواعيد الحضور قبل الحجز.

يستخدم هذا النظام لتحديث البيانات وعمل حجوزات دولية ومؤقتة للأجانب.

يجب عليك إحضار جواز السفر أو دفتر العائلة أو DNI فِيْ يوم الحجز.

يمكن لما يصل إلى 15 شخصًا (بما فِيْ ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) إجراء حجوزات التجديد.

معلومات مهمة حول مشروع تحديث البيانات المجاني