“حصري” .. رَابِطْ متابعة ملف التجنيس فِيْ تركيا … الرَابِطْ الرسمي للمتابعة vatan.nvi.gov.tr

رَابِطْ لتتبع ملف التجنس فِيْ تركيايحاول العديد من الأجانب، وخاصة العرب، مواصلة عملية التجنيس من خلال التقدم إلى إدارة الهجرة للحصول على الجنسية التركية، والتي تحتفظ بالجنسية الأصلية، لأنه من السهل التنقل بين الدول ولديه القدرة على العودة إلى الوطن دائمًا فِيْ تركيا. مواطن، حيث يهتم الكثير من اللاجئين العرب السوريين بموضوع الجنسية التركية لما تتمتع به من مزايا عديدة وفريدة من نوعها، لذلك فهم حريصون دائمًا على الحصول عليها ومعرفة الأخبار لهذا السبب، ونقدم لكَمْ هذا المقال الذي يوضح كل شيء. القضايا المتعلقة بالجنسية التركية، وكذلك مرحَلْة التجنس فِيْ تركيا.

الأشخاص الخاضعون للجنسية التركية

بموجب قانون الجنسية التركية، يمكن للحكومة التركية منح الجنسية التركية لأي شخص يستوفِيْ أيًا من الشُروطْ التالية

أن يكون أجنبياً مع تصريح عمل وأقام فِيْ تركيا لمدة 5 سنوات.

استثمر فِيْ تركيا بشُروطْ خاصة.

الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات تركية بقيمة نقدية معينة.

الجنسية التركية عن طريق التزاوج والزواج من الأتراك.

الجنسية التركية بالتبني.

الجنسية التركية مع إثبات المنشأ من تركيا أو الإمبراطورية العثمانية.

الجنسية التركية من خلال الودائع البنكية.

وفقًا للإحصاءات التركية الرسمية، ركزت الحكومة التركية فِيْ البداية على تجنيس حاملي الشهادات الجامعية، نظرًا لوجود أكثر من 3.5 مليون سوري فِيْ تركيا. السوريون يريدون الحصول على الجنسية التركية.

متابعة ملف التجنس فِيْ تركيا

بعد أن نلمس حجز مَوعِد لتحديث البيانات أطلقت الحكومة التركية رَابِطًْا لتتبع الجنسية الإلكترونية (رَابِطْ تعقب ملف التجنس التركي 2022) والذي يسمح لجميع المتقدمين بالحصول على الجنسية التركية واتباع إجراءات الجنسية التركية واتباع إجراءات التجنس حيث يرغب العديد من المتقدمين للحصول على الجنسية فِيْ تأكيد التجنس. القضية المرفوعة إلى دائرة الهجرة بخصوص الموافقة عليها وإمكانية الحصول على الجنسية التركية، يمكن لجميع المتقدمين للحصول على الجنسية التركية معرفة وتتبع مرحَلْة الجنسية التركية، وهذا رَابِطْ لتتبع مرحَلْة التجنس فِيْ تركيا عام 2022، حيث المعلومات تم إدخال حول المرشح.

رَابِطْ لتتبع ملف التجنس فِيْ تركيا

يمكن القيام بذلك فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول إلى رَابِطْ التجنس.

أدخل رقم التطبيق المكون من 5 أرقام أو Başvuru Numarası (على سبيل المثال، 45896-12387). يمكنك الحصول عليها من قسم المراحيض العامة فِيْ ولايتك.

تاريخ ميلاد أو تاريخ ميلاد المرشح للحصول على الجنسية التركية Doğum Tarihi (على سبيل المثال، 1 يناير 1987)

حدد حقل صورة Resim Doğrulama للتأكد من أن النظام إنسان وليس روبوت (إجراء أمني).

ثم اضغط على زر الطلب أو Sorgula وستظهر نافذة توضح حالة ملف المرشح.

مرحَلْة التجنس فِيْ تركيا عام 2022

تمر وثيقة التجنس التركي بعدة مراحَلْ وتعتمد على عمر ملف طلب الجنسية وقوة الطلب من وجهة نظر مقدم الطلب، وفق الشُروطْ والمعايير المذكورة أعلاه –

المرحَلْة الأولى للتجنس – مرحَلْة التسجيل والموافقة على الطلب. يتم تسجيل الطلب فِيْ النظام لبدء عملية منح الجنسية.

المرحَلْة الثانية من التجنيس إحالة الحالة إلى المديرية العامة للتحقيق فِيْ القضية، لكنها لم تصل بعد.

المرحَلْة الثالثة للتجنس وصل الملف إلى المقر وجاري ة الملف الأول.

الخطوة الرابعة هِيْ الخطوة الأولى فِيْ مرحَلْة ة الموسعة، حيث يتم حفظ المستند وإرساله إلى السلطة المختصة للتقييم. هذه هِيْ أهم مرحَلْة من مراحَلْ التجنس التركي.

المرحَلْة الرابعة هِيْ المرحَلْة الثانية، حيث انتقلت القضية إلى مرحَلْة الإيداع وتم إرسالها إلى الجهة المختصة للتقييم، والبقاء فِيْ هذه المرحَلْة يعني أن جميع الردود من الجهة المختصة لم يتم استلامها بعد.

المرحَلْة الخامسة من التجنس – الخطوة 3 لا يزال الملف قيد ة والتدقيق فِيْ المرحَلْة 4.

الرجاء الانتظار 3 أو 4 تحقق يتم عرض هذه الرسالة فِيْ حالة عدم وجود مستندات فِيْ الملف. للانتقال إلى الخطوة التالية، تحتاج إلى مسح الروح العامة لحالتك للعثور على الورق المفقود فِيْ الملف.

المرحَلْة الخامسة – الخطوة الأولى نهاية المرحَلْة الرابعة بانتظار الموافقة على إدراجها فِيْ القائمة المرفوعة إلى مجلس الوزراء.

المرحَلْة 5 – المرحَلْة 2 الموافقة على إضافة الملفات إلى القائمة

الخطوة السادسة هِيْ الخطوة الأولى يتم إرسال الملف لاتخاذ القرار

الخطوة السادسة هِيْ الخطوة الثانية انتظر النتيجة.

الخطوة 7 يجب أن تؤكد مع المنظمة أنك تقدمت بطلب للحصول على الجنسية التركية الحصرية لإبلاغهم بنتيجة طلبك.

مرحَلْة إعادة التقييم دخلت هذه المرحَلْة مرحَلْة إعادة التقييم، وهِيْ المرحَلْة الرابعة لإعادة التقييم. هذا لبعض الملفات المتعلقة بالملف مع الخطأ أو ملف العائلة.

ما هِيْ مدة مرحَلْة التجنس فِيْ تركيا

تتم إدارة وثائق التجنس لكل متقدم، وإجراء التجنس الفريد هُو نفس أي طريقة أخرى للحصول على الجنسية التركية، لذلك لا توجد فترة محددة بشكل عام، لكن إجراءات التجنس فِيْ تركيا تختلف عن الإجراءات السورية. الأشخاص فِيْ مراحَلْ مختلفة من الجنسية التركية كَمْا هُو موضح أدناه –