حصل العالم ألبرت ميكلسون على جائزة نوبل في العلوم حيث أوجد قيمة سرعة الضوء في الفراغ وتساوي ، قد اثار اهتمام العديد من طلبة العلم خاصة التعرف على معادلة التي أدت الى فوز العالم ألبرت ميكلسون على جائزة نوبل في العلوم ، وياتي ذلك نتيجة برهانه ان الضوء أسرع من الصوت ، ويعد الضوء عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي ينتقل عبر الفراغ ، وهنالك العديد من المصادر من الطبيعة للضوء وأهمها الشمس و القمر والنجوم، بالإضافة إلى الكائنات الحية، والظواهر الطبيعية، تابعوا معنا .

تعريف الضوء

الضوء عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وهو الأداة التي تمكننا من رؤية وإدراك ما حولنا بمجرد سقوطه على العين، وله عدة خصائص

انعكاس الضوء.

وانكسار الضوء.

تشتت الضوء.

وامتصاص الضوء.

استقطاب الضوء.

حصل العالم ألبرت ميكلسون على جائزة نوبل في العلوم لإيجاده قيمة سرعة الضوء في الفراغ

عمل العالم ألبرت ميكلسون، أحد أهم الفيزيائيين الأمريكيين، على قياس سرعة الضوء، من خلال العديد من التجارب، وحصل ميشيلسون على عدة جوائز دولية مهمة أبرزها جائزة نوبل نتيجة لإيجاد قيمة سرعة الضوء. في الفراغ وهو ما يساوي

ع = 30 كم / ساعة = 3.104 م / ث.

السيرة الذاتية للعالم ألبرت ميكلسون

كان ألبرت ميكلسون أول عالم أمريكي يفوز بجائزة نوبل في العلوم، وفيما يلي سيرة ذاتية مختصرة

الاسم الكامل ألبرت أبراهام ميكلسون.

تاريخ الميلاد 19 ديسمبر 1852 م.

مكان الاقامة الولايات المتحدة الامريكية.

تاريخ الوفاة 5/9/1931 م، وعمره 78 عاماً.

مكان الوفاة باسادينا، كاليفورنيا.

الجنسية الأمريكية.

مكان الدراسة الأكاديمية البحرية الأمريكية، جامعة هومبولت في برلين، وجامعة هيرمان فون هيلمهولتز.

مشرف الدكتوراه هيرمان فون هيلمهولتز.

المهنة فيزيائي وضابط وأستاذ جامعي.

مجال العمل فيزيائي، فيزيائي، وعلم فلك، وكان موظفًا في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وجامعة شيكاغو، وجامعة كلارك.

مكان الخدمة العسكرية بحرية الولايات المتحدة.

حصل العالم ألبرت ميكلسون على جائزة نوبل في العلوم حيث أوجد قيمة سرعة الضوء في الفراغ وتساوي ، يعد العلم الفيزيائي ألبرت ميكلسون من العلماء الامريكين في زمانه ، وهو صاحب برهان التوصل الى قيمة سرعة الضوء نتيجة العديد من التجارب والأبحاث التي عملة عليها حيال ذلك .