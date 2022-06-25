حصى المرارة وعلاقتها بالكبد

للكبد عدد من الوظائف الأساسية حيث يقوم بتحويل الأمونيا إلى اليوريا فيما يسمى بدورة اليوريا. يعمل الكود على تكوين الصفراء وتحويل الدهون إلى كولسترول. كما أنه يتخلص من خلايا الدم الحمراء التالفة لإمداد الجسم بالأكسجين خاصة للأعضاء الحيوية، كما أنه يحافظ على مستوى السكر في الدم ويحول السكر إلى جلوكوز ويزيل الجسم من السموم والجراثيم التالفة والخلايا والأنسجة التالفة بسبب الفضلات. الأيض الخلوي ويعمل في تكوين البروتينات وأي خلل في نسبة إنزيمات الكبد سواء كانت أعلى أو أقل من المستوى الطبيعي يسبب تلف الكبد والأعضاء المجاورة الأخرى مثل المرارة والكلى.

المرارة عبارة عن كيس صغير يحتوي على سائل مصفر يسمى الصفراء، وهذا السائل يصب في الاثني عشر بعد الأكل، حيث يساعد على هضم الدهون، وهذا السائل عندما يحتوي على دهون الكوليسترول بكميات كبيرة أو يحتوي على الكالسيوم. في نسبة عالية يتحول إلى بلورات تسمى حصوات المرارة حصوات المرارة، ويختلف حجم هذه الحصوات أو حصوات المرارة من حبة حمص إلى حجم ليمونة كبيرة. في كثير من الأحيان لا تظهر الأعراض حتى يحدث التبلور. بعض الأشخاص الذين أصيبوا بها يصابون بحصوات في المرارة. تحدث مشكلة في المرارة. هو الجزء الأول من الأمعاء، وعند انسداد هذه القناة يبدأ ألم المريض ومعاناته في الجانب الأيمن العلوي من البطن. غالبًا ما تبدأ الأعراض، مثل الغثيان والقيء وانهيار المرارة والتجشؤ. قد تعود الحصوات إلى المرارة أو تنتقل عبر الأمعاء. يمكن أن تحدث العدوى بسبب انسداد القنوات الصفراوية. تحدث هذه العدوى بسبب الحمى والقشعريرة. يظهر اصفرار أو خطوط. يقع مباشرة تحت الكبد، والسبب الرئيسي لحصى المرارة هو ارتفاع إنزيم البيليروبين أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مع تكوين البلورات التي تتكون منها الحصوات.