حضريه بنفسك كريم القهُوة لتقشير الجلد الفورى بدون مواد كيميائية

تبحث الكثير من النساء، وخاصة من هم على وشك الزواج، عن أفضل الطرق الطبيعية لتقشير الجسم من طبقات الجلد التي قُتلت بأشعة الشمس وبمرور الوقت، مما يترك آثارًا على الجلد وحساسية تجاه الجلد. المواد الكيميائية المستخدمة، بحيث تكون المستحضرات الطبيعية، وخاصة القهُوة، هِيْ الأكثر مشاركة وكذلك النتيجة المبهرة، لذلك نقدمها لك فِيْ السطور التالية من هذه المقالة من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

تخلصي من الجلد الميت بكريم القهُوة لتقشير فوري

أثبتت القهُوة فعاليتها فِيْ تقشير طبقات الجلد الميتة وإزالة السمرة من الجسم والوجه، وليس بسبب الحساسية، ولهذا نقدم لك أكثر من طريقة لتحضير واستخدام مقشر القهُوة للوجه والجسم.

مقشر القهُوة والقرفة

تحافظ القهُوة على نعومة البشرة وتقوي الطبقات المتراكَمْة بالإضافة إلى إزالة الدهُون الزائدة، بينما تعمل القهُوة على إعادة تفتيح البشرة وتمنع التهابات الجلد والطفح الجلدي والأمراض الجلدية الأخرى والالتهابات.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

يجب أن تكون كَمْية القهُوة متناسبة مع حجم الجسم أو الوجه المطلوب الحصول على تأشيرة.

يجب إضافة ما يعادل ربع كَمْية القرفة الناعمة.

أضف ربع إلى كوب صغير من زيت جوز الهند.

كوب شاي سكر أبيض خشن.

توضع جميع المكونات فِيْ وعاء صغير للاستخدام الشخصي وتقلب جيدًا.

يتم توزيع الخليط بالتساوي على جميع أجزاء الجسم بأصابع اليد.

يُفرك الجسم لمدة ربع أو ثلث ساعة بالتناوب بعد وضع المقشر.

ثم اتركه يجف واستحم بماء فاتر.

مقشر القهُوة بماء الورد

ماء الورد من المواد التي تنظف البشرة وتعالج الالتهابات وحب الشباب، والقهُوة تساعد على إزالة الأوساخ والجلد الميت واستعادة لون البشرة الطبيعي وإشراقها.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

كوب صغير من البن المطحون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

تخلط المكونات وتوزع على الوجه، ثم تدلك لمدة خمس دقائق.

اتركه يجف تمامًا ثم اغسله بماء فاتر.

لتحفِيْز الكريم فِيْ جميع أنحاء الجسم، يجب مضاعفة المكونات بما يتناسب مع حجم الجسم.

مقشر القهُوة بالعسل

تحتل القهُوة صدارة المواد الطبيعية الأكثر فاعلية فِيْ إزالة طبقات الجلد الميت، والعسل مادة ترطيب طبيعية تعالج البشرة الدهنية، حيث أنه مضاد للجراثيم ويثبط عمل الميكروبات والطريقة التي تحفز بها ظهُور الالتهابات.

كيفِيْة التحضير والاستخدام