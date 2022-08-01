حضري احَلْى طبق ارز بلبن كريمي بمعلقة كريم چانتيه

تحضير أفضل طبق أرز لزج. بودنغ الأرز من الحَلْويات التي يمكن تحضيرها بسهُولة ويحبها الجميع. كَمْا أنه مفِيْد للغاية وغني بالفِيْتامينات والكالسيوم. يمكن أن تؤكل Arroz con leche كتحية بعد الوجبة أو كوجبة إفطار خفِيْفة، تُقدم سادة أو مع المكسرات وجوز الهند، أو يمكن إضافة الآيس كريم. .

مكونات صنع الأرز اللزج

4 أكواب كبيرة حَلْيب.

نصف كوب أرز مصري.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ربع كوب حَلْيب.

كوب كريمة خفق للحَلْويات.

طريقة تحضير الأرز اللزج

نأخذ وعاء عميق ونضيف الحَلْيب ونغلي. ثم يضاف الأرز المغسول والمصفى جيداً ويقلب ثم يغطى الأرز. نرفع القدر عن النار ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يشرب الأرز الحَلْيب بالكامل. ثم نعيد القدر إلى النار ونضيف السكر ونتركه على نار خفِيْفة لمدة عشر دقائق. ثم تضاف الكريمة الثقيلة والفانيليا ويقلب جيدا حتى يغلي. ثم نحضر ربع كوب حَلْيب ونضيف إليه النشا ونقلبه جيداً ثم نضيفه إلى الأرز. نستمر فِيْ التقليب جيدًا، ثم نرفع القدر عن النار ونسكب الأرز فِيْ الأكواب المخصصة له. وعندما يبرد قليلاً نضعه فِيْ الثلاجة ثم نقدمه بارداً.

مكونات صنع حَلْيب الأرز بالكريمة الشانتيلي

2 كيلو حَلْيب.

كوب كبير أرز أبيض مصري.

كوب سكر أبيض.

2 ملاعق كبيرة من كريمة شانتيلي النيئة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كأس حَلْيب.

الجوز وجوز الهند لتزيين الأرز باللبن.

طريقة تحضير أرز باللبن مع كريمة شانتيلي

اغسلي الأرز جيداً وانقعيه فِيْ الماء لمدة ربع ساعة ثم صفِيْه جيداً.

ثم نأخذها إلى قدر عميق نضيف فِيْه الحَلْيب والأرز ونرفعها إلى النار حتى تغلي مع التحريك باستمرار.

ثم نغطي القدر ثم نخرجه من على النار ونتركه لمدة ساعة حتى يمتص الأرز الحَلْيب.

ثم نعيد القدر إلى النار ونضيف السكر ونقلب جيداً.

ثم نضع نصف كوب حَلْيب ونضيف النشا ونقلب جيداً ثم نضيفه إلى الأرز.

ثم نضيف كريمة الشين إلى كوب الحَلْيب ونحرك جيداً، ثم نضيفها شيئاً فشيئاً إلى الأرز مع التحريك باستمرار.

ارفعي القدر عن النار واسكبي الأرز فِيْ أكواب صغيرة من بودنغ الأرز وزينيه بالمكسرات وجوز الهند.

مكونات بودنغ الشوكولاتة

4 أكواب حَلْيب.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة نسكافِيْه.

طريقة صنع بودنغ الشوكولاتة

نحضر قدرًا عميقًا، نرفعه على النار، نضيف الحَلْيب والسكر ونقلب جيدًا.

ثم نضيف إليها النشا والفانيليا، مع الاستمرار فِيْ التقليب جيدًا.

ثم أضيفِيْ النسكافِيْه والكاكاو الخام واستمري فِيْ التقليب على نار خفِيْفة حتى يتماسك القوام.

يُسكب البودينغ الساخن فِيْ أكواب البودينغ ويوضع فِيْ الثلاجة ليبرد.

يمكن تزيين البودينغ بالجوز وجوز الهند ويقدم بارداً.

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