حضري بيتزا الخضراوات الغنية بالفِيْتامينات لصحة أطفالك

تفكر العديد من الأمهات فِيْ جعل الوجبات السريعة مفِيْدة والاستفادة منها إلى أقصى حد بدلاً من احتوائها على العديد من المواد الحافظة بسبب العديد من المكونات المضافة إليها أمثلة من بيتزا الخضار، والتي أصبحت شائعة جدًا فِيْ الآونة الأخيرة، حيث لا تختلف كثيرًا من البيتزا التي يتم إحضارها من المطاعم ولكن يضاف إليها العديد من الخضروات الأخرى التي تحبها ربات البيوت، وإذا كنت ترغب فِيْ تحضير بيتزا صحية ومفِيْدة لأطفالك وعائلتك، يمكنك اتباع خطوات تحضير بيتزا الخضار عبر هذه المقالة.

طريقة تحضير بيتزا الخضار

مكونات التحضير

إحدى عجائن البيتزا.

كوب جبن موزاريلا.

شرائح الفلفل الملون.

شرائح زيتون اسود.

طماطم مقطعة.

بصل مقطع.

نصف كوب معجون طماطم.

التحضير وطريقة التحضير

الخطوة الأولى، البيتزا لا تتطلب العديد من الخطوات، لذلك يجب تسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة قبل البدء فِيْ التحضير. والخطوة الثانية هِيْ تحضير مكونات الخضار من البصل وتقطيعها وكذلك الطماطم والفلفل وتحضيرها وخلطها والاحتفاظ بها. الخطوة الثالثة تحضير صينية بيتزا متوسطة الحجم ودهنها جيداً بالزيت النباتي والحواف، ثم ضعي عليها عجينة البيتزا ووزعيها بيديك على شكل دائرة. الخطوة الرابعة نبدأ بوضع المكونات الإضافِيْة على البيتزا، مثل معجون الطماطم، أولاً وننشرها جيداً، ثم ننتقل إلى وضع خليط الخضار فوق الصلصة والبيتزا بكَمْيات كبيرة. الخطوة الخامسة حضري جبنة الموزاريلا وصبها فوق البيتزا، وكلما تمت إضافة المزيد من جبنة الموزاريلا، كلما كانت البيتزا أكثر كثافة ولذيذة. الخطوة الأخيرة هِيْ تقديم البيتزا مع الكاتشب والمايونيز والبطاطس المقلية والإضافات المرغوبة حسب تفضيل كل شخص للاستمتاع بالبيتزا.

فوائد البيتزا على الخضار