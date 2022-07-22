حضري كيكة الشاي الهشة بمكونات اقتصادية وبسيطة أحَلْى من محَلْات الحَلْواني

الكيك الإسفنجي من الحلويات الشهية القديمة جداً والمطلوبة حتى وقتنا هذا تقدم مع الشاي سواء كوجبة فطور خفيفة او للتحلاية في المساء، سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات باهضة الثمن، تابعوا معنا المقال التالي لمعرفة مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بالتفاصيل.

مكونات كعكة الشاي المقرمشة

هناك بعض المكونات البسيطة التي سنتعرف عليها، وهِيْ كالتالي

3 ثلاث بيضات.

كوب حَلْيب سائل.

ربع كوب زيت.

كوب سكر بودرة

2 كيس فانيليا.

كيس من مسحوق الخبز.

ثلاثة أكواب طحين.

ثلاث قطرات من الخل الأبيض.

كيف تستعد

فلنلتقي كيفِيْة صنع كعكة الشاي الهشة بخطوات بسيطة وهِيْ كالتالي –

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع فِيْه البيض والفانيليا والزيت والسكر والخل والحَلْيب ونخفق جيدا حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نفرغ المزيج فِيْ وعاء متوسط ​​الحجم، ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر شيئًا فشيئًا حتى نحصل على قوام سميك ولزج. تحضير قالب لاذع مدهُون بقليل من الزبدة ورشها بالدقيق، صب الخليط فِيْه ووزعه جيداً فِيْ جميع أنحاء القالب. ثم نفتح الفرن ونتركه يسخن جيداً، ثم نقدم قالب الكيك ونتركه حتى يتحول إلى اللون الذهبي. نقوم بإدخال السكين فِيْ وسط الكعكة للتأكد من نضجها بالكامل، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد. ثم نقطع الكعكة حسب الأشكال التي تريدها وبألف صحة وهنا.

نصائح عند صنع كعكة الشاي الهشة

هناك بعض النصائح البسيطة التي سنعرفها أدناه

يفضل دهن قالب الكيك بقليل من الزبدة حتى لا تلتصق الكيك.

يجب تسخين الفرن أولاً قبل وضع الكعكة.

إضافة الخل يمنح الكيك قوامًا منتفخًا ومقرمشًا، كَمْا لو كان جاهزًا.

يفضل أن تكون جميع المكونات فِيْ درجة حرارة الغرفة.

بعد ان قدمنا لكم وصفة الكيك اللذيذة ننصحكم بتقديمها مع الشاي لتستمعوا أكثر بالمذاق الشهي، للمزيد من الوصفات المتنوعة والشهية زوروا موقعنا عرب اليوم بشكل مستمر.