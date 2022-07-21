حضري كيكة الشاي بالحَلْيب ألذ أنواع الكيك الهش بأبسط الطرق وبأبسط المكونات

كعكة الشاي بالحَلْيبهِيْ كعكة خفِيْفة وخفِيْفة مناسبة جدًا للأطفال، تتميز بقوامها الناعم واللين للغاية، يتم تحضيرها بنفس مكونات الكيك العادي البسيط، ولكنها تختلف فِيْ إضافة نكهة الشاي الأحمر، والتي يميزها برائحة جميلة ومذاق مختلف عن الكيك العادي، وتعتبر الكيك عمومًا من أفضل وألذ الحَلْويات الهشة والخفِيْفة، وهِيْ من أبسط أنواع الحَلْويات، حيث تتوافر مكوناتها فِيْ كل منزل. تعتبر الكيك حَلْوى مغذية ومفِيْدة وغير مكلفة. كيفِيْة صنع كعكة شاي بالحَلْيب بسيطة للغاية ولذيذة.

مكونات كعكة الشاي بالحَلْيب

تتكون كعكة الشاي من مكونات سهلة وهِيْ كالتالي

2 كوب دقيق أبيض ناعم.

كوب سكر

نصف كوب زبدة فِيْ درجة حرارة الغرفة

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة شاي أحمر.

كوب حَلْيب سائل.

قليل من الملح

2 حبة هِيْل.

لتزيين

سكر ناعم.

شربات باردة.

كيف تستعد

إنها تستعد كعكة شاي حَلْيب رائعة المذاق والشهِيْة كالتالي

اولا نحضر وعاء عميق ونضع الحَلْيب مع ملعقة صغيرة سكر ونصف كَمْية السكر والهِيْل ثم نضعه على النار. ثم اترك المزيج ينضج لمدة 5 دقائق على نار خفِيْفة، ثم اتركه ليبرد تمامًا، ثم صفِيْه جيدًا باستخدام مصفاة سلكية. فِيْ وعاء عميق آخر، ينخل الدقيق، الخميرة والملح جيداً بمصفاة سلكية، حتى تزول الكتل والشوائب، ثم تخلط جيداً وتترك جانباً. ثم نقرب وعاء الخلاط الكهربائي ونخفق الزبدة مع باقي السكر جيدًا بالمضرب حتى يصبح الخليط مثل الكريمة الرقيقة. أضيفِيْ البيض واحدًا تلو الآخر وأضيفِيْ الفانيليا واستمري فِيْ الخفق حتى يتضاعف حجمها ويصبح المزيج رقيقًا ورغويًا. ثم نضيف الشاي مع الحَلْيب، ونخفق حتى يمتزجوا بالكامل، ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط السائل، مع التحريك برفق من الأسفل إلى الأعلى بملعقة حتى نحافظ على الهُواء فِيْ الخليط. بعد ذلك نقوم بإعداد قالب كيك أو صينية متوسطة طولها حوالي 30 سم، ندهنها بالسمن ونرش عليها القليل من الدقيق، نسكب الخليط فِيْها ونوزعها جيداً.

طريقة التسوية