حضري كيكة الشيكولاته الهشه بأبسط المكونات وأقل التكاليف

كيف تصنع كعكة الشوكولاتةهناك الكثير من النساء اللواتي يبحثن عن طريقة لعمل كعكة الشوكولاتة فِيْ المنزل، حيث تعتبر كعكة الشوكولاتة من ألذ وأجود الحَلْويات، مما ساهم فِيْ انتشارها فِيْ جميع أنحاء العالم، ودائما ما يتم تقديمها فِيْ جميع المناسبات. سواء فِيْ أعياد الميلاد أو الأعراس أو غيرها، وبعد ذلك سنعرض لمتابعينا الأعزاء المزيد من التفاصيل حول كيف تصنع كعكة الشوكولاتة.

كيف تصنع كعكة الشوكولاتة

تحضير المكونات للعمل. كعكة الشوكولاتة هذه المكونات بسيطة ومتوفرة فِيْ كل منزل وهِيْ كالتالي

2 كوب دقيق منخول.

كَمْية حوالي نصف كوب سكر.

3 بيضات.

سنحتاج إلى 3 عبوات من الفانيليا، ويمكنك استبدال ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

كأس حَلْيب؛

فقط حوالي نصف كوب من الزيت النباتي.

علبة من مسحوق الخبز.

رشة ملح صغيرة.

مكونات لعمل صلصة الشوكولاتة للكعكة الاسفنجية

كوب حَلْيب.

فقط حوالي ربع كوب من الكاكاو الخام.

بالإضافة إلى ذلك، نحتاج فقط إلى نصف كوب من السكر.

2 ملاعق كبيرة من الدقيق.

حوالي ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة حسب المتاح لديك.

كيف تصنع كعكة الشوكولاتة