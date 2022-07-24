حضري كيكة الشيكولاته الهشه بأبسط المكونات وأقل التكاليف

كيف تصنع كعكة الشوكولاتةهناك الكثير من النساء اللواتي يبحثن عن طريقة لعمل كعكة الشوكولاتة فِيْ المنزل، حيث تعتبر كعكة الشوكولاتة من ألذ وأجود الحَلْويات، مما ساهم فِيْ انتشارها فِيْ جميع أنحاء العالم، ودائما ما يتم تقديمها فِيْ جميع المناسبات. سواء فِيْ أعياد الميلاد أو الأعراس أو غيرها، وبعد ذلك سنعرض لمتابعينا الأعزاء المزيد من التفاصيل حول كيف تصنع كعكة الشوكولاتة.
كيف تصنع كعكة الشوكولاتة
تحضير المكونات للعمل. كعكة الشوكولاتة هذه المكونات بسيطة ومتوفرة فِيْ كل منزل وهِيْ كالتالي
- 2 كوب دقيق منخول.
- كَمْية حوالي نصف كوب سكر.
- 3 بيضات.
- سنحتاج إلى 3 عبوات من الفانيليا، ويمكنك استبدال ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام.
- كأس حَلْيب؛
- فقط حوالي نصف كوب من الزيت النباتي.
- علبة من مسحوق الخبز.
- رشة ملح صغيرة.
مكونات لعمل صلصة الشوكولاتة للكعكة الاسفنجية
- كوب حَلْيب.
- فقط حوالي ربع كوب من الكاكاو الخام.
- بالإضافة إلى ذلك، نحتاج فقط إلى نصف كوب من السكر.
- 2 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- حوالي ربع كوب ماء.
- ملعقة كبيرة سمن أو زبدة حسب المتاح لديك.
كيف تصنع كعكة الشوكولاتة
- أولاً، نضع الفرن على نار عالية حتى يسخن جداً.
- ثم نأخذ الدقيق المنخل ثم نضيف البيكنج بودر ونرش بالملح والكاكاو الخام.
- ثم توضع البيضات الثلاثة فِيْ وعاء عميق، ثم تضاف إليها مسحوق الفانيليا أو الفانيليا السائلة.
- ثم يُخفق البيض جيدًا بخلاط كهربائي أو مضرب بيض لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.
- يضاف السكر فوق البيض ثم يضاف الزيت وكذلك الحَلْيب ثم يخلط الخليط جيداً مرة أخرى.
- ثم اخلطي مزيج البيض فوق خليط الدقيق حتى تمتزج جيدًا.
- احرص على عدم وجود كتل فِيْ الدقيق ويصبح قوامه ثقيلًا بعض الشيء.
- دهن الصينية أو قالب الكيك بالقليل من الزيت النباتي، ثم اسكبي المزيج بالداخل.
- نضع الكيك فِيْ الفرن لمدة 40 دقيقة فقط حتى يصبح مستويًا تمامًا، ونختبر الكيك بوضع مخلل أو شوكة عليه، وعندما لا يلتصق أي من خليط الكيك بالشوكة أو المخلل، تكون الكيكة مفلطحة. .
- أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها تبرد تمامًا.
- ثم نزينها بصوص الشوكولاتة ونقطعها ونقدمها فِيْ أطباق الحَلْوى فِيْ هنا والشفا.