حضور الوالدين إلزامي لإصدار الهوية الوطنية لمن دون 16 عامًا

وأوضح أمين الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن حضور الأب والأم إلزامي لإصدار بطاقة الهوية لمقدم الطلب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 15 سنة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “إذا كان عمر المتقدم ما بين 10-15 سنة، يتم تحديد موعد، والمتطلبات موجودة على تذكرة الموعد، ويجب أن يكون (الأب أو الأم) حاضرًا”.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين، حيث قال “سأذهب مع ابني إن شاء الله لإصدار بطاقة حالة جديدة له وهو يبلغ من العمر 14 عامًا. هل تحتاج معرف إلكتروني أم هو أنا والدته ويكفي وجودي معه

DNI إلزامي في سن 15

و قبل؛ أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد على وجوب إصدار بطاقة الهوية للأطفال فوق سن 15 سنة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحصول على هوية وطنية للأطفال أمر اختياري ابتداءً من سن 1015 ؛ ومع ذلك، فإنه إلزامي لمن بلغ سن 15 لإصداره.

تأخير

و قبل؛ وأشارت الأحوال المدنية إلى فرض غرامة تأخير قدرها 100 ريال على عدم إصدار بطاقة الهوية الوطنية خلال المدة المحددة.

تطابق الواقع مع بيانات الهوية

كما أكدت الشروط على أهمية مطابقة بيانات بطاقة الهوية بالواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية في وثيقة الهوية الوطنية لا يمكن تغييرها إلا بسبب تغيير الفصائل أو بحسب التقارير الطبية.

أطلقت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مؤخرًا الرقم المجاني الموحد (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة لخدمة المستخدم لاستقبال مكالمات المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا إلى الثامنة صباحًا. الساعة ليلاً بدلاً من الرقم الموحد السابق (920022133).