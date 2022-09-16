حضور جماهِيْري غفِيْر لحفل هاني شاكر الأول بدمشق.. وهذا ما قاله النجوم

حقق الفنان المصري هاني شاكر أول حفل موسيقي له فِيْ دار الأسد للثقافة والفنون والتراث على مسرح الأوبرا، نجاحًا كبيرًا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرة.

وتفاعل الجمهُور السوري مع الفنانة المصرية وشاركوا أغنياتهم معه، ليبدو المشهد داخل دار الأوبرا وكأنه مهرجان كبير.

وعلى هامش الحفل، أعرب أندريه معلولي، المدير العام لدار الأسد للثقافة والفنون، عَنّْ سعادته بنجاح التنظيم وشعور بالراحة للفنان المصري، نظرا للاستقبال الكبير الذي تلقاه من دار الأسد. السوريين.

وأشار إلَّى أهمية التنظيم الذي يقوم به المشاركون فِيْ الحدث لعرض الفنون التشكيلية على كافة المستويات.

كَمْا تحدث الملحن المصري محمود الخيامي عَنّْ الأغنية التي عرضت لأول مرة فِيْ الحفل بعَنّْوان “عاشت سوريا وتحيا مصر” من كلمات وألحان الشاعر السوري صفوح شغالة.

وعبرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبى، عَنّْ سعادتها البالغة لمشاركتها فِيْ تقديم الحفل، ومرافقة الوفد المصري لحضورها على مسرح الأوبرا فِيْ سوريا.

أكدت الفنانة السورية رنا ريشة، أنها كانت تنتظر هذا الحفل منذ فترة طويلة، وسارعت بشراء تذكرة لحضورها، معربة عَنّْ حبها العميق للفنان المصري، ولكل أغانيه، وخاصة أغنيته “نسيانها أكيد هُو. الصعب.”

يشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر كان قد أعرب فِيْ مؤتمر صحفِيْ قبل الحفل عَنّْ سعادته بعودته إلَّى اللقاء مع محبيه فِيْ سوريا بعد خمسة عشر عاما من الغياب ليقرر بعد هذه الزيارة أن تكون زياراته وحفلاته. تكرر بعد ذلك، لقد شهد على المودة الكبيرة التي كانت لدى الجمهُور السوري تجاهه.