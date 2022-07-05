حضور 5 آلاف مشجع في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا أن 5000 مشجع حضروا مباراة الأهلي والزمالك المقررة في 21 يوليو الجاري، في نهائي كأس مصر.

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على الموافقات اللازمة لحضور 5000 متفرج لقمة الأهلي والزمالك، بواقع 2500 مشجع لكل فريق، في الاجتماع المقرر عقده الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة.

تقام المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت السعودية، وستنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم تغلب على بتروجيت 2-0 في مباريات نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك للنهائي بعد فوزه على أسوان.