حظر صيد أسماك الكنعد على ساحل الخليج العربي لمدة شهرين

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاثنين المقبل موعدا لدخول حظر صيد الأسماك “الكندية” على ساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية حيز التنفيذ لمدة شهرين.

تفاصيل الحظر

وأوضح مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، أن الحظر يشمل استخدام الشباك الخيشومية (أعمدة وخيوط)، بينما يُسمح بالصيد عن طريق الصيد. يزيد طول الأسماك المسموح صيدها عن 65 سم، من أجل الحد من نضوب هذه الأنواع السمكية والحفاظ على تعداد استراتيجي مستدام، مما يمنح الأمهات الفرصة لوضع البيض خلال فترة الإغلاق.

حفظ الأسماك

وأشار المطيري إلى أن هذا الحظر مطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحفاظ على الأمهات الحاملات للبيض وقت التفريخ وصغار الصيادين، وإعطاء أكبر فرصة لعملية التكاثر. . ووضع. البيض – تنفيذ جولات تفتيشية في مراكز الإنزال وموانئ الصيد، مع الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.