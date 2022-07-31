حظر فِيْلم Thor Love and Thunder فِيْ دول عربية وخليجية بسبب المثلية

قررت عدة دول فِيْ الشرق الأوسط والخليج العربي حظر عرض فِيْلم Marvel الجديد Thor Love And Thunder فِيْ دور العرض، لكونه احتوى على بعض المشاهد التي توحي بالمثلية الجنسية، على الرغم من نجاحه الكبير فِيْ شباك التذاكر العالمي. .

حظرت الأردن ومصر والسعودية والبحرين والعديد من دول الخليج والشرق الأوسط الجزء الرابع من ملحمة البطل الخارق Thor ومنعت عرضها فِيْ دور العرض بعد أن لوحظ أنها تضمنت شخصيات مثليين.

وأصدرت وزارة الإعلام البحرينية بيانا مقتضبا قالت فِيْه “قررت وزارة الإعلام وقف عرض أحد الأفلام المعروضة فِيْ دور العرض حفاظا على القيم الأخلاقية للمجتمع”.

على الرغم من أن الوزارة لم تحدد اسم الفِيْلم المحظور، تم تعليق Thor Love And Thunder من الجدول.

والجدير بالذكر أن الفِيْلم لا يتضمن مشاهد حميمة تعبر بشكل صريح عَنّْ المثلية الجنسية، ولكن هناك مشاهد توحي بالمثلية الجنسية، مثل تعبير البطل الخارق “فالكيري”، الذي تؤديه النجمة الأمريكية تيسا طومسون، عَنّْ مشاعرها الرومانسية الواضحة. تجاه شخصية أنثوية أخرى.

وأشارت بعض المواقع الفنية إلَّى أن أجزاء من الحوار تعبر عَنّْ المثلية وكذلك بالملابس. وهذا أمر لا تتسامح فِيْه الدول العربية.

وذكرت هِيْئة الإعلام المرئي والمسموع الأردنية أنه طُلب من الشركة الموردة للفِيْلم إزالة المشاهد المسيئة، لكن شركة إنتاج الفِيْلم رفضت مطالبهم، رغم أن الفِيْلم تم تحريره من قبل الشركة المصنعة قبل وصوله إلَّى المملكة. وقاموا بحذف مشهد لرجل عارٍ قبل استقباله وتراقبه من قبل شخصيات السلطة.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تزال تعرض فِيْلم Thor، على الرغم من أنها حظرت فِيْلم الرسوم المتحركة “Lightyear”، الذي تنتجه ديزني وبيكسار، فِيْ يونيو بعد أن تضمن مشهدًا لامرأتين تقبلان بعضهما البعض.

حقق الفِيْلم أكثر من 600 مليون دولار فِيْ شباك التذاكر العالمي فِيْ ثلاثة أسابيع بينما كلف إنتاجه 185 مليون دولار.

فِيْ الجزء الجديد، يجتمع Thor مع Jane Foster و Valkyrie، وتتعرض حياة الثلاثي للخطر مع ظهُور Gore المسؤول عَنّْ قتل جميع الآلهة فِيْ الكون.