حظر لحوم الدواجن وبيض المائدة من بولندا بسبب إنفلونزا الطيور

بسبب أنفلونزا الطيور. أعلنت هيئة الغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من إحدى مقاطعات جمهورية بولندا، بعد ة تقارير عن تفشي الأمراض.

إنفلونزا الطيور

جاء قرار السلطة بفرض الحظر المؤقت بعد ة تقرير الإخطار الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي ينص على تفشي أنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منطقة ويلكوبولسكي في جمهورية بولندا.

المواد الغذائية والأدوية المستثناة من الحظر المؤقت ولحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها ومعداتها التي خضعت لمعالجة حرارية قادرة على القضاء على فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى، بشرط أن تكون متوافقة مع الاشتراطات والضوابط الصحية والمعتمدة. المواصفات القياسية مع شهادة صحية صادرة عن الجهات الرسمية المعتمدة لجمهورية بولندا تؤكد خلو المنتج من الفيروسات.

رفع حظر الاستيراد الروسي

في نفس السياق ؛ أعلنت هيئة الغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من روسيا الاتحادية.

جاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والتي تشير إلى أنه تمت السيطرة على المرض ولم يتم الإبلاغ عن حالات تفشي جديدة لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى وإمكانية استيراد لحوم الدواجن. بيض المائدة ومنتجاتها ومعداتها.